Операторская аналитика: МТС составила рейтинг популярных мест прогулок в Новосибирске

MForum.ru

Операторская аналитика: МТС составила рейтинг популярных мест прогулок в Новосибирске

08.11.2022, MForum.ru

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Оператор демонстрирует возможности геоаналитической платформы GeoEffect, позволяющей анализировать обезличенные данные о местонахождении абонентов в любой момент времени или за период, что позволяет выявлять статистические закономерности, которые можно использовать, например, в бизнесе или организации общественной жизни города. 

За сентябрь-октябрь 2022 года рекордсменом по количеству прогулок стала Михайловская набережная Новосибирска. Чаще всего здесь можно встретить пенсионеров (64+). 

 

 

В три раза меньшую аудиторию собрал зоопарк Новосибирска, второе место в рейтинге. Здесь основной аудиторией, как несложно было бы предположить, были семьи с детьми школьного возраста (30%), посетители с внуками-дошколятами (22%) и горожане 25-34 лет (15%). 
 
Третье место в рейтинге - за Нарымским сквером близ Вознесенского храма. Здесь можно было встретить примерно поровну представителей молодежи и старшего поколения. Интересно, что здесь распространенная категория посетителей - люди с доходом от 75 до 150 тысяч рублей. 

Топ-5 наиболее посещаемых прогулочных мест Новосибирска завершают Заельцовский парк и Ботанический сад в Академгородке. 
 
«Анализ данных с помощью платформы GeoEffect позволяет нам заранее прогнозировать рост трафика в определённых локациях и готовить сеть к наплыву абонентов. Например, мы видим транспортные потоки, активность абонентов и, исходя из этих данных, планируем модернизацию или строительство сети, открытие салонов. Но возможности технологии Big Data значительно шире и могут быть использованы для развития инфраструктуры Новосибирской области. GeoEffect позволяет проанализировать, где любят отдыхать жители и гости региона, возможно, сделать дополнительные пляжи или наоборот оказаться от каких-то площадок в пользу более популярных. Мы можем предоставить рабочий инструмент для этого и бизнесу, и муниципалитетам. Учитывая растущий турпотока в столицу Сибири, такие данные будут очень востребованы», – говорит директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.
 

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теги: #телеком МТС операторская аналитика

© Алексей Бойко, MForum.ru

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