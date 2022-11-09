Операторская аналитика: Россияне полюбили круизы, активный отдых и хайкинг

MForum.ru
09.11.2022,
По данным сервиса МТС Исследования, в 1H2022 заметно вырос интерес россиян к круизам и речным прогулкам, а также к активному туризму.
По данным Big Data МТС, в январе-августе 2022 жители России стали на 58% чаще заходить на сайты, посвященным речным круизам. Большую часть поездок бронируют на трех ресурсах: infoflot.com, vodohod.com, rivertickets.ru. Забавно, но я тоже вошел в эти 58%, прокатившись на теплоходе до Мышкина и обратно.
По данным МТС, чаще всего в круиз отправляются люди 35-54 лет, на их долю приходится 49% аудитории, еще 31% приходится на людей старше 55 лет (в 2022 году они стали ездить в круизы в 2,2 чаще). На 46% вырос интерес к поездкам среди молодежи 18-34 лет, эта категория составляет около 20%.
Также в МТС заметили рост спроса на 24% на активный отдых - джип-туры, походы, экскурсионные поездки. В этом сегменте, конечно, основной спрос формирует молодежь - 18-34 года, на нее приходится 37%, на возраст 33-44 - 33%, 18% - туристы 45-54.
На 5% снизился интерес к горнолыжным курортам в период январь-март 2022. А вот летний туризм (в июне-августе) вырос на 8% год к году.
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теги: телеком МТС операторская статистика
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