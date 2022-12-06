Опросы: ВымпелКом подсчитал на чем экономят осенью 2022 года

06.12.2022, MForum.ru

Подразделение билайн бизнес с помощью сервиса маркетинговых исследований "Мобильные опросы" провел онлайн-опрос абонентов в возрасте 18-65 лет, чтобы узнать, как изменилась потребительская корзина этой осенью. В опросе приняли участие 2700 абонентов билайн. Важно отметить, что опрос проводился в городах с населением более 100 тысяч человек.

Согласно полученным данным, снизился уровень отказов от покупки практически по всем категориям потребительской корзины. Более других восстановились покупки бытовой техники, одежды и обуви и ремонтно-строительных материалов. При этом в компании отмечают, что предпочтения отдаются более бюджетным вариантам техники, стройматриалов и развлечений.

Товары, от которых отказываются россияне, %

Интересно, что к осени люди стали чаще выбирать более дорогие продукты питания и средства бытовой химии.

Растет доля респондентов, отмечающих отсутствие изменений в их отношении к приобретению техники (39% весной, 48% осенью), продуктов питания (50% весной, 56% осенью) и средств личной гигиены (47% весной и 51% осенью). Из других интересных трендов ВымпелКом отмечает растущие покупки "впрок" по некоторым категориям, о покупках "на будущее" в октябре заявили уже 8% опрошенных.

пресс-релиз билайн

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