Опросы: ВымпелКом подсчитал на чем экономят осенью 2022 года

MForum.ru
06.12.2022,
Подразделение билайн бизнес с помощью сервиса маркетинговых исследований "Мобильные опросы" провел онлайн-опрос абонентов в возрасте 18-65 лет, чтобы узнать, как изменилась потребительская корзина этой осенью. В опросе приняли участие 2700 абонентов билайн. Важно отметить, что опрос проводился в городах с населением более 100 тысяч человек.
Согласно полученным данным, снизился уровень отказов от покупки практически по всем категориям потребительской корзины. Более других восстановились покупки бытовой техники, одежды и обуви и ремонтно-строительных материалов. При этом в компании отмечают, что предпочтения отдаются более бюджетным вариантам техники, стройматриалов и развлечений.
Товары, от которых отказываются россияне, %
Интересно, что к осени люди стали чаще выбирать более дорогие продукты питания и средства бытовой химии.
Растет доля респондентов, отмечающих отсутствие изменений в их отношении к приобретению техники (39% весной, 48% осенью), продуктов питания (50% весной, 56% осенью) и средств личной гигиены (47% весной и 51% осенью). Из других интересных трендов ВымпелКом отмечает растущие покупки "впрок" по некоторым категориям, о покупках "на будущее" в октябре заявили уже 8% опрошенных.
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теги: билайн ВымпелКом операторская статистика операторская аналитика опросы
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