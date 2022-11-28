Операторская статистика: В МегаФон заметили рост интереса к "Черной пятнице" в России

28.11.2022, MForum.ru

Как сообщает МегаФон на основе анализа обезличенных данных абонентов, интерес к распродажам "Черной пятницы" в России вырос более, чем втрое.

Мужчины стали больше интересоваться распродажами, их доля среди участников "Черной пятницы" за год выросла с 30% до 40%. Мобильный интернет-трафик в крупнейших маркетплейсах и онлайн-магазинах в период акции был в 3.3 раза выше по сравнению с акцией в 2021 году.

Число покупателей выросло по сравнению с 2021 годом в 3 раза. Мобильный трафик в дни "Черной пятницы" в этот период на 10% выше, чем в "День шопинга" 11.11, подсчитали в МегаФон.

Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров, ими интересовался каждый третий из совершающих покупки. На втором месте оказались книги - 27% и ювелирка - 21%. Мужчины больше интересовались техникой и электроникой, тогда как женщины - одеждой и обувью.

В интернет-магазине МегаФон общее число заказов выросло в 2 раза год к году. Более 50% - покупки смартфонов, 18% - аксессуары и 7% - беспроводные наушники.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон операторская статистика