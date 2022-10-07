Операторская статистика: В МТС посчитали число гаджетов в квартирах москвичей

07.10.2022, MForum.ru

В МТС также сравнили статистику пользователей гигабитного интернет-подключения и других пользователей домашнего интернета. Как оказалось, отличия в профилях таких пользователей вполне заметны. В частности, "гигабитные пользователи" в 1.5 раза больше используют разнообразные высокопроизводительные устройства, чаще играют онлайн, смотрят меньше видео и меньше пользуются соцсетями.

Среднее число гаджетов у "гигабитных" абонентов выросло до 10. Как правило, у них более мощные компьютеры или ноутбуки.

Всего 2 года назад в среднем в домашней "мегабитной" Wi-Fi сети регистрировалось 4.5 устройства, сегодня их количество выросло до 6. Каждая вторая семья использует Smart TV, умные трекеры есть у 60% абонентов, у трети мегабитных пользователей – умные колонки, электронные книги, видео-няни, камеры видеонаблюдения, бытовые приборы с встроенными Wi-Fi-модулями и датчики системы управления умным домом.

И "гигабитные" и "мегабитные" клиенты активно пользуются видеосервисами, но показатели пользования у них разные - 40% и 62%, соответственно. Эти и другие статистические показатели сведены в табличку:

Больше всего «гигабитных» абонентов живет в районах Раменки и Южное Бутово, а также Пресненском районе Москвы рядом с Москва-Сити. В Московской области больше всего подключений в наиболее крупных городах в 20-30 км от Москвы – Балашихе, Химках, Мытищи, Реутове и Красногорске.

«С сентября прошлого года число абонентов с домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с в Московском агломерации удвоилось. Этому способствовали разнообразие и ценовая доступность домашних устройств с выходом в сеть. Высокоскоростное домашнее соединение – уже не просто набирающий популярность тренд. В домах становится все больше умных устройств, и мы прогнозируем, что в ближайшие год-два такая скорость станет привычным явлением в регионе», – отмечает директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко.

пресс-релиз МТС

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теги: телеком МТС операторская статистика