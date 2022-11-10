Операторская аналитика: Пенсионеры распробовали TikTok

MForum.ru

Операторская аналитика: Пенсионеры распробовали TikTok

10.11.2022, MForum.ru

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По данным BigData МегаФон, пользователи старше 55 лет - единственный сегмент аудитории TikTok с растущим трафиком за период январь-октябрь 2022. С начала года мобильный трафик в сегменте пользователей TikTok старше 55 лет вырос более чем вдвое, можно отметить также небольшой всплеск интереса у аудитории 36-54. В целом доля аудитории старшего и среднего возраста выросла с 23% в январе до 32% в октябре.

 

 

Рост трафика взрослой аудитории особенно заметен на фоне снижения активности молодежи в TikTok. Мобильный трафик пользователей 14-20 лет уменьшился на треть, от 21 до 35 лет - на 45%. Наиболее вероятная причина - запрет на загрузку в TikTok новых видео российских пользователей, введенный весной.

Если сравнивать изменения распределения трафика в TikTok с другими соцсетями, то и там заметен рост трафика пользователей предпенсионного и пенсионного возраста, но там потребление увеличили все возрастные категории.

По итогам 2021 года TikTok стал самым быстро растущим сервисом в России - мобильный трафик вырос за год более чем вдвое. В 2022 году активность пользователей снижается от месяца к месяцу. Например, в октябре трафик сократился на 21% относительно начала 2022 года.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон операторская статистика

© Алексей Бойко, MForum.ru

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