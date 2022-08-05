Операторская статистика: В МегаФон заметили рост интереса к ресейлу

05.08.2022, MForum.ru

По данным МегаФон, растет интерес российских потребителей к покупкам товаров на вторичном рынке. Так сейчас принято говорить о бывших в употреблении товарах. А чтобы убрать негативную коннотацию, которая у многих связана с понятием б/у, принято говорить о "разумном потреблении". Хочешь быть эко-френдли, хочешь разумнее распорядиться своими финансовыми ресурсами, твой путь - на ресейл-платформы, которые возрождают традиции комиссионных магазинов, большинство из которых тихо угасли в последние десятилетия или превратились в ломбарды.

Речь, конечно, не идет о "барахолках" времен 90-х, сейчас все куда цивилизованнее - в поле зрения "МегаФон" были данные о посещениях популярных классифайдов и ресейл-платформ, трафик на их сайтах вырос в 2022 году на 33% за период январь-июль год к году.

По мере ухода ряда популярных брендов с российского рынка, а также в результате сокращения поставок люксовых товаров из Европы и США, отмечается еще больший интерес к ресейлу. В частности, за январь-март трафик абонентов МегаФона на соответствующие сайты вырос на 23,4%, а в апреле-июне - на 42,7%.

Еще более значительным ростом могут похвастаться специализированные ресейл-платформы, которые работают с какой-то отдельной категорией товаров, - дизайнерской одеждой, культовыми сумками, обувью, аксессуарами, потребительской электроникой. Как правило, такие платформы подтверждают качество товара и обещают удобный сервис, включая доставку. Доверие к таким площадкам растет, по сравнению с покупками у незнакомых людей. Это подтверждают данные "МегаФон", за январь-июль 2022 года, трафик абонентов МегаФона на специализированных площадках вырос на 195% (сравните с 33% на универсальных). Но по числу посетителей эти площадки пока что сравнивать не приходится - массовыми посещениями специализированные площадки похвастаться не могут.

Рост интереса к ресейлу не связан напрямую с санкциями в отношении России и уходом многих зарубежных производителей с российского рынка, интерес к ресейлу растет во всем мире. На этот рынок постоянно выходят все новые производители одежды, обуви, аксессуаров. На рынке телеком-гаджетов давно известны продажи компанией Apple восстановленных смартфонов. Этим занимается не только Apple.

По оценкам McKinsey, глобальный рынок вторичной продажи товаров будет расти на 10%-15% ежегодно в ближайшее десятилетие.

МегаФон также вышел в сегмент восстановленной техники. Вместе с компанией Smart Bazar, оператор предлагает покупателям возможность продать свой старый смартфон или купить восстановленное устройство с гарантией. Пока что в компании довольны этим проектом, в частности, за 3 первых месяц объемы продаж восстановленных устройств через интернет-магазин МегаФона вдвое превысили целевые показатели. Активнее всего продажи восстановленных гаджетов идут в Москве и области и в Санкт-Петербурге и Ленобласти, но постепенно растет интерес к этой теме и в других регионах.

пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком МегаФон операторская статистика ресейл