Операторская статистика: В МегаФон заметили рост интереса к ресейлу

MForum.ru
05.08.2022,
По данным МегаФон, растет интерес российских потребителей к покупкам товаров на вторичном рынке. Так сейчас принято говорить о бывших в употреблении товарах. А чтобы убрать негативную коннотацию, которая у многих связана с понятием б/у, принято говорить о "разумном потреблении". Хочешь быть эко-френдли, хочешь разумнее распорядиться своими финансовыми ресурсами, твой путь - на ресейл-платформы, которые возрождают традиции комиссионных магазинов, большинство из которых тихо угасли в последние десятилетия или превратились в ломбарды.
Речь, конечно, не идет о "барахолках" времен 90-х, сейчас все куда цивилизованнее - в поле зрения "МегаФон" были данные о посещениях популярных классифайдов и ресейл-платформ, трафик на их сайтах вырос в 2022 году на 33% за период январь-июль год к году.
По мере ухода ряда популярных брендов с российского рынка, а также в результате сокращения поставок люксовых товаров из Европы и США, отмечается еще больший интерес к ресейлу. В частности, за январь-март трафик абонентов МегаФона на соответствующие сайты вырос на 23,4%, а в апреле-июне - на 42,7%.
Еще более значительным ростом могут похвастаться специализированные ресейл-платформы, которые работают с какой-то отдельной категорией товаров, - дизайнерской одеждой, культовыми сумками, обувью, аксессуарами, потребительской электроникой. Как правило, такие платформы подтверждают качество товара и обещают удобный сервис, включая доставку. Доверие к таким площадкам растет, по сравнению с покупками у незнакомых людей. Это подтверждают данные "МегаФон", за январь-июль 2022 года, трафик абонентов МегаФона на специализированных площадках вырос на 195% (сравните с 33% на универсальных). Но по числу посетителей эти площадки пока что сравнивать не приходится - массовыми посещениями специализированные площадки похвастаться не могут.
Рост интереса к ресейлу не связан напрямую с санкциями в отношении России и уходом многих зарубежных производителей с российского рынка, интерес к ресейлу растет во всем мире. На этот рынок постоянно выходят все новые производители одежды, обуви, аксессуаров. На рынке телеком-гаджетов давно известны продажи компанией Apple восстановленных смартфонов. Этим занимается не только Apple.
По оценкам McKinsey, глобальный рынок вторичной продажи товаров будет расти на 10%-15% ежегодно в ближайшее десятилетие.
МегаФон также вышел в сегмент восстановленной техники. Вместе с компанией Smart Bazar, оператор предлагает покупателям возможность продать свой старый смартфон или купить восстановленное устройство с гарантией. Пока что в компании довольны этим проектом, в частности, за 3 первых месяц объемы продаж восстановленных устройств через интернет-магазин МегаФона вдвое превысили целевые показатели. Активнее всего продажи восстановленных гаджетов идут в Москве и области и в Санкт-Петербурге и Ленобласти, но постепенно растет интерес к этой теме и в других регионах.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: телеком МегаФон операторская статистика ресейл
Публикации по теме:
30.06. [Новости компаний] Операторская статистика: МегаФон проанализировал туризм / MForum.ru
01.06. [Новости компаний] Цифры: МегаФон рассказал о цифровых привычках детей / MForum.ru
12.05. [Новости компаний] Операторская статистика: Каждый пятый москвич на майские выезжал в Подмосковье / MForum.ru
05.05. [Новости компаний] Операторская статистика: МегаФон заметил рост интереса к российским брендам одежды / MForum.ru
21.04. [Новости компаний] Операторская статистика: Абоненты стали меньше слушать музыку, но российские музыкальные сервисы приросли пользователями / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 6 HD с 6,6-дюймовым HD+ IPS-дисплеем появился в Индии / MForum.ru
05.08. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации Samsung Galaxy A23 5G / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Самый дешевый смартфон OnePlus – Nord 20 SE – доступен на AliExpress / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 10T на Snapdragon 8+ Gen 1 и с 150 Вт зарядкой / MForum.ru
03.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Infinix Hot 12 Pro получил экран 90 Гц и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
03.08. [Новинки] Анонсы: Очень доступный смартфон Oukitel C31 представлен официально / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон BQ 6868L Wide представлен официально / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y30 5G представлен официально / MForum.ru
02.08. [Новинки] Слухи: OPPO Reno 8Z 5G замечен в Geekbench / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 9 – компактный смартфон на Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Moto G32 на чипсете Snapdragon 680 / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: Realme Q5 Carnival c 12 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: Флагманский планшет Huawei MatePad Pro 11" представлен официально / MForum.ru
27.07. [Новинки] Анонсы: Itel A23s с Unisoc SC9832E & Android 11 Go оценен в 5299 индийский рупий / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Vivo T1x на Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Y70 получит Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A97 – недорогой смартфон с 12 Гб ОЗУ / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия Honor X8 5G / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: Honor Tablet 8 – недорогой планшет с экраном 12 дюймов / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Флагманский Nubia Z40S Pro представлен официально / MForum.ru