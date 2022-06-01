Цифры: МегаФон рассказал о цифровых привычках детей

MForum.ru

Цифры: МегаФон рассказал о цифровых привычках детей

01.06.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

МегаФон изучил паттерны поведения абонентов из числа юных пользователей услуг оператора - тех, кому от 3 до 14 лет. Революционных открытий не произошло, но данные вполне убедительно свидетельствуют - дети предпочитают текстинг голосу, и в 6 раз активнее смотрят видео, чем играют в игры. Анализировались обезличенные данные пользователей тарифа "МегаФон Kids".

 

 

Большинство родителей знают, современные дети не так уж часто и совсем недолго разговаривают по телефону. Основное их общение происходит в виде текстинга, зачастую одновременно с несколькими собеседниками. Цифры подтверждают - в среднем продолжительность исходящих вызовов - не более 2 минут в день, примерно столько же длятся входящие звонки. Не совсем ясно, анализировали в МегаФоне только "классические" вызовы, или учитывали также звонки через Telegram и WhatsUp? Все же многие дети сейчас чаще пользуются IP-телефонией, нежели традиционной.

Как тратится мобильный трафик:

🔹 44% - видеосервисы (Youtube, TikTok и т.д.)

🔹 19% - интернет серфинг

🔹 13% - мессенджеры

🔹 9% - соцсети

🔹 7% - игры

Пятерка самых популярных сервисов у детей (по трафику):

🔹 23% Youtube

🔹 15% TikTok

🔹 9% Telegram

🔹 7% VK

🔹 6% GoogleMarket

Самые популярные игры:

🔹 Subway Surfers

🔹 Garena free fire

🔹 Robflox

🔹 Ludo King

🔹 Fill the Fridge

У пользователей устройствами под iOS также популярны PUBG, Fishdom, 8 Ball Pool.

Топ мобильных гаджетов у детей:

🔹 Xiaomi Redmi 9A

🔹 Samsung Galaxy A12

🔹 Xiaomi Redmi 9C NFC

🔹 iPhone 7

В Топ-10 гаджетов по 3 модели Xiaomi, Huawei и Apple, а также одна - Samsung.

--

пресс-релиз МегаФон

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: телеком МегаФон операторская статистика цифры

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

12.05. [Новости компаний] Операторская статистика: Каждый пятый москвич на майские выезжал в Подмосковье / MForum.ru

05.05. [Новости компаний] Операторская статистика: МегаФон заметил рост интереса к российским брендам одежды / MForum.ru

21.04. [Новости компаний] Операторская статистика: Абоненты стали меньше слушать музыку, но российские музыкальные сервисы приросли пользователями / MForum.ru

10.03. [Краткие новости] Праздничный трафик: Операторская статистика за 8 марта / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 20:54 ABloud Тема: ИТ. Информационные технологии (15.09.2012)
[IT. Интеграция. Налоги] От теории к практике вступления в налоговый мониторинг. Опыт VK Цифровые технологии и RAMAX Group 1 июня, Москва, пресс-релиз, через MForum.ru. — 26 мая VK Цифровые ...
Сегодня 20:41 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Нетелекомовские услуги операторов связи] Подписчики МТС Premium получат специальные условия в каршеринге BelkaCar 01 июня 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз, через MForum.ru – ПАО «МТС» (nyse: mbt, ...
Сегодня 20:35 ABloud Тема: Программное обеспечение (13.12.2021)
[Российское ПО. Офисное ПО. ПО для школы] Новгородская область и МойОфис заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ Министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий ...
Сегодня 20:06 ABloud Тема: СХД. Системы хранения данных (30.09.2019)
[СХД. Программно-определяемые СХД] Исполнительный директор «Рэйдикс» Сергей Разумовский принял участие в «Стратегических сессиях» OCS Distribution 2022.06.01. Пресс-релиз, через MForum.ru. В ходе ...
Сегодня 19:56 ABloud Тема: Информационная безопасность бизнеса (04.06.2013)
[Информационная безопасность. Встречи. Пострелизы] На Форуме DLP+ вручили награды за вклад в защиту от утечек информации в России 2022.06.01. Пресс-релиз, через MForum.ru. В Москве завершился ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

01.06. [Новинки] Анонсы: LeTV Y1 Pro представлен официально / MForum.ru

31.05. [Новинки] Анонсы: Honor 70 Pro и 70 Pro + - флагманы на чипах MediaTek / MForum.ru

31.05. [Новинки] Анонсы: Honor 70 представлен официально / MForum.ru

30.05. [Новинки] Анонсы: TCL 30 и TCL 30+ появились в России / MForum.ru

30.05. [Общество] Это интересно: Samsung уходит с рынка кнопочных телефонов / MForum.ru

27.05. [Новинки] Анонсы: Realme Pad X представлен официально / MForum.ru

26.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 6 может быть представлен в августе / MForum.ru

26.05. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 3 представлен официально / MForum.ru

25.05. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 11T Pro и 11T Pro+ представлены официально / MForum.ru

25.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 7 представлен официально / MForum.ru

24.05. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 8, Reno 8 Pro и Reno 8 Pro+ представлены официально / MForum.ru

24.05. [Новинки] Анонсы: OPPO Pad Air представлен официально / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord 2T представлен официально / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: Стали известны российские цены Samsung Galaxy A13, A23, A33, A53 и A73 / MForum.ru

20.05. [Новинки] Слухи: Realme Pad X представят 26 мая / MForum.ru

20.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Band 7 замечен на официальных тизерах / MForum.ru

19.05. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 50 5G и 50 Pro 5G представлены официально / MForum.ru

19.05. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Realme Pad / MForum.ru

18.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 12 VIP получит зарядку мощностью 120 Вт и 108 Мп камеру / MForum.ru

18.05. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace Racing Edition представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: