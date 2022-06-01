Цифры: МегаФон рассказал о цифровых привычках детей

01.06.2022, MForum.ru

МегаФон изучил паттерны поведения абонентов из числа юных пользователей услуг оператора - тех, кому от 3 до 14 лет. Революционных открытий не произошло, но данные вполне убедительно свидетельствуют - дети предпочитают текстинг голосу, и в 6 раз активнее смотрят видео, чем играют в игры. Анализировались обезличенные данные пользователей тарифа "МегаФон Kids".

Большинство родителей знают, современные дети не так уж часто и совсем недолго разговаривают по телефону. Основное их общение происходит в виде текстинга, зачастую одновременно с несколькими собеседниками. Цифры подтверждают - в среднем продолжительность исходящих вызовов - не более 2 минут в день, примерно столько же длятся входящие звонки. Не совсем ясно, анализировали в МегаФоне только "классические" вызовы, или учитывали также звонки через Telegram и WhatsUp? Все же многие дети сейчас чаще пользуются IP-телефонией, нежели традиционной.

Как тратится мобильный трафик:

🔹 44% - видеосервисы (Youtube, TikTok и т.д.)

🔹 19% - интернет серфинг

🔹 13% - мессенджеры

🔹 9% - соцсети

🔹 7% - игры

Пятерка самых популярных сервисов у детей (по трафику):

🔹 23% Youtube

🔹 15% TikTok

🔹 9% Telegram

🔹 7% VK

🔹 6% GoogleMarket

Самые популярные игры:

🔹 Subway Surfers

🔹 Garena free fire

🔹 Robflox

🔹 Ludo King

🔹 Fill the Fridge

У пользователей устройствами под iOS также популярны PUBG, Fishdom, 8 Ball Pool.

Топ мобильных гаджетов у детей:

🔹 Xiaomi Redmi 9A

🔹 Samsung Galaxy A12

🔹 Xiaomi Redmi 9C NFC

🔹 iPhone 7

В Топ-10 гаджетов по 3 модели Xiaomi, Huawei и Apple, а также одна - Samsung.

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пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком МегаФон операторская статистика цифры