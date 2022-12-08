Опросы: ВымпелКом выявил предпочтения абонентов при выборе банков

08.12.2022, MForum.ru

Как обычно для этого использовался собственный сервис маркетинговых исследований оператора "Мобильные опросы". Опрос проведен в период октябрь-ноябрь 2022, база опроса - 2.7 тысяч абонентов - мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах от 100 тысяч.

Прежде всего, при выборе банка, 9 из 10 человек уделяют внимание наличию таких опций как беспроцентное снятие наличных и функциональное мобильное приложение. Об этом говорят 9 из 10 опрошенных. Беспроцентность снятия наличных в банкоматах - важно для 90% респондентов, в Сибирском ФО и Южном ФО - для 94% и 93% клиентов, соответственно. Значимость мобильного приложения отметили 89% опрошенных: 90% в категории 18-34 лет и 88% - в категории 34-60 лет.

Третий по важности - получение бонусов или кэшбека от покупок, этот фактор отмечает 81% опрошенных. Стоило, наверное, разделить эти категории, скорее всего кэшбек заметно важнее бонусов.

На наличие большого количества офисов обращают внимание только 67% опрошенных, в основном это касается старшей возрастной группы, 70% против 65% в младшей. На Урале этот параметр важен для 59%, в Сибири - для 76%. Опыт банка Тинькофф наглядно доказывает, что число офисов - не главное для потребителей.

За год снизилась важность для клиентов таких факторов как длительность погашения кредита без комиссии, процент по кредиткам и наличие партнерских сервисов. В малых городах значимость ставки по кредитам важнее, чем в Москве, 71% против 56%. Аналогично отношение к периоду погашения кредита без комиссии - 72% против 60%.

Партнерские сервисы интересуют в большей степени младшую группу клиентов (18-34) - 40%, в старшей группе (45-60) - интерес есть лишь у 27%. Менее важны сервисы для москвичей - 24%, в малых городах ими интересуются 38%.

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