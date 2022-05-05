Операторская статистика: МегаФон заметил рост интереса к российским брендам одежды

05.05.2022, MForum.ru

МегаФон представляет итоги анализа мобильного трафика в апреле 2022 года - среднесуточный мобильный трафик в онлайн-магазинах российских брендов одежды вырос на 55% к февралю 2022. В марте количество посетителей онлайн-магазинов российских брендов выросло на 23% к показателям февраля 2022, в апреле - на 17% к февралю 2022.

Продолжает расти время средней сессии, по итогам апреля оно составляет 16 минут.

Это вполне ожидаемый результат на фоне ухода ряда международных торговых сетей в марте 2022. Интересно, что на долю женщин пришлось 82% от общего числа посетителей.

Больше других интересовались интернет-магазинами российских брендов жители следующих городов-миллионников: Красноярск (+61%), Самара (+58%), Волгоград (+57%), Санкт-Петербург (+54%), Москва (+52%).

пресс-релиз МегаФон

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: МегаФон операторская статистика BigData