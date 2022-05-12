Операторская статистика: Каждый пятый москвич на майские выезжал в Подмосковье

MForum.ru
12.05.2022,
Исходя из результатов анализа "больших данных", которые представила компания МегаФон, можно отметить, что на 20% выросло количество москвичей, которые на майские выезжали не далее Подмосковья, где у многих есть дачи. Это 23% от всех москвичей. К сожалению, в МегаФон не приводят долю тех, кто как я провел майские дома.
Отмечено сокращение доли тех, кто поехал на южные курорты. Удивляться тут нечему, когда закрыто авиасообщение с рядом регионов. Или есть чему, - тому, что такие популярные направления, как Анапа, Геленджик и Краснодар потеряли всего 17% турпотока. Те, кто обычно летал в эти города на праздники, добирался на автомобилях и поездах?
В целом, топ популярных у москвичей туристических направлений по России пока что не изменился: Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Казань и Рязань.
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теги: операторская статистика Big Data МегаФон
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