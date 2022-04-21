Операторская статистика: Абоненты стали меньше слушать музыку, но российские музыкальные сервисы приросли пользователями

MForum.ru
21.04.2022,
МегаФон делится информацией о динамике пользования абонентами музыкальных сервисов. Как показал анализ потребительских данных, мобильный трафик в первые две недели апреля снизился на 12% по сравнению со второй половиной марта 2022. На фоне прекращения работы в России некоторых зарубежных сервисов, прежде всего, Spotify, многие пользователи вынуждены были переходить в российские сервисы - наибольшим выгодоприобретателем оказался сервис Яндекс.Музыка.
В период с 1 по 15 апреля 2022 года, мобильный трафик в Spotify, Deezer, YouTube Music суммарно снизился почти на 35% по сравнению с двумя предыдущими неделями.
Яндекс.Музыка отметила рост количества пользователей на 15%, VK Музыка - на 10%, Звук - на 2%. Мобильный трафик, приходящийся на эти сервисы, вырос, по данным МегаФон, на 8% к прошлому месяцу. Интересно, что трафик Apple Music при этом практически не изменился.
Чаще других, музыкальные сервисы используют жители Московского региона, Санкт-Петербура, Краснодара, Самары и Ростова-на-Дону.
--
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости, канал в Дзен
теги: операторская статистика музыка стриминг музыки
Публикации по теме:
10.03. [Краткие новости] Праздничный трафик: Операторская статистика за 8 марта / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 1S представлен официально / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: BLU F91 с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N20 5G представлен официально / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Redmi 10 Power представлен официально / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Realme Q5i с 90 Гц AMOLED-дисплеем и Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A55s 5G представлен официально / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 1S стал доступен для предзаказа / MForum.ru
18.04. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord Watch готовятся к анонсу / MForum.ru
18.04. [Новинки] Слухи: Vivo S15e представят 25 апреля / MForum.ru
15.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme Q5 / MForum.ru
15.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A57 5G представлен официально / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 6 - Snapdragon 8 Gen 1 по привлекательной цене / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 7 Lite представлен официально / MForum.ru
13.04. [Новинки] Анонсы: Infinix представила доступный смартфон Hot 12i / MForum.ru
13.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G52 представлен официально / MForum.ru
12.04. [Новинки] Анонсы: Планшет Vivo Pad представлен официально / MForum.ru
12.04. [Новинки] Анонсы: Флагманский Vivo X Note представлен официально / MForum.ru
12.04. [Новинки] Анонсы: Vivo X Fold – первый складной смартфон производителя / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Honor Play 6T и Play 6T Pro представлены официально / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M53 со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru