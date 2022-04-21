Операторская статистика: Абоненты стали меньше слушать музыку, но российские музыкальные сервисы приросли пользователями

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Операторская статистика: Абоненты стали меньше слушать музыку, но российские музыкальные сервисы приросли пользователями

21.04.2022, MForum.ru

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МегаФон делится информацией о динамике пользования абонентами музыкальных сервисов. Как показал анализ потребительских данных, мобильный трафик в первые две недели апреля снизился на 12% по сравнению со второй половиной марта 2022. На фоне прекращения работы в России некоторых зарубежных сервисов, прежде всего, Spotify, многие пользователи вынуждены были переходить в российские сервисы - наибольшим выгодоприобретателем оказался сервис Яндекс.Музыка.

 

  

 

В период с 1 по 15 апреля 2022 года, мобильный трафик в Spotify, Deezer, YouTube Music суммарно снизился почти на 35% по сравнению с двумя предыдущими неделями.

Яндекс.Музыка отметила рост количества пользователей на 15%, VK Музыка - на 10%, Звук - на 2%. Мобильный трафик, приходящийся на эти сервисы, вырос, по данным МегаФон, на 8% к прошлому месяцу. Интересно, что трафик Apple Music при этом практически не изменился.

Чаще других, музыкальные сервисы используют жители Московского региона, Санкт-Петербура, Краснодара, Самары и Ростова-на-Дону.

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персс-релиз МегаФон

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теги: операторская статистика музыка стриминг музыки

© Алексей Бойко, MForum.ru

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