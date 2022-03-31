B2B: МТС о B2B-кейсе применения геоаналитики для оптимизации размещения новых розничных точек

31.03.2022, MForum.ru

Выбор оптимальных локаций для розничных точек приемами BigData на базе обезличенных данных о потоках покупателей операторы практикуют уже несколько лет. Все чаще к этой технологии и соответствующим услугам операторов обращаются и другие участники рынка.

МТС приводит пример такого сотрудничества. В интересах томской Межениновской птицефабрики МТС провела анализ данных геоаналитики и подобрала наиболее подходящие локации для новых розничных магазинов по продаже мяса цыплят-бройлеров в Томске, Новосибирске, Красноярске и Абакане.

Геоаналитическая цифровая платформа МТС позволяет анализировать обезличенные агрегированные данные о пешеходном трафике в локациях, которые предварительно выбрала компания. Аналитика позволяет получить данные, характеризующие поток потенциальных покупателей - пол, возраст, уровень доходов и расходов, время нахождения потенциальных покупателей в этом районе и другие показатели. Сформированная многослойная карта позволила заказчику выбрать лучшие места для новых точек. Уже открылись первые магазины, например, в Томске - на ул. Говорова, д.36, ул. Елизаровых, д.19/1.

«Геоаналитическую систему МТС широко используют региональные власти для анализа инфраструктуры, миграций, состава населения. Эти данные позволяют строить стратегию развития регионов на основе объективных, постоянно обновляющихся данных. Однако сейчас мы видим растущий спрос на геоаналитику со стороны бизнеса. Big Data позволяет определить самые удачные локации для новых магазинов, отделений банков, жилых кварталов, гостиниц и кафе. Наши отчеты также пользуются спросом в туриндустрии. Мы ожидаем кратный рост спроса со стороны бизнеса в перспективе пяти лет», – отметила директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко.

О геоаналитике МТС

Геоаналитическая система МТС на основе обезличенных агрегированных данных позволяет оценить фактическую численность населения, ежедневные и сезонные миграции, объем турпотока, нагрузку на инфраструктурные объекты, посещаемость мероприятий и общественных пространств, составить портрет туриста или жителя разных районов города. Система работает по модели подписки, что позволяет клиенту получать регулярно обновляющиеcя отчеты по выбранным параметрам. Доступ к данным предоставляется в трех форматах на выбор – web-интерфейс, API или аналитические отчёты. Данные Big Data МТС используются для развития инфраструктуры и улучшения качества среды в 46 регионах.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС геоаналитика