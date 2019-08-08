Телеком: Билайн предлагает ТВ-аналитику как сервис на основе Big Data

MForum.ru

Телеком: Билайн предлагает ТВ-аналитику как сервис на основе Big Data

08.08.2019, MForum.ru

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Чем далее, тем более появляется возможность заменить объективными оценками, сформированными на основе репрезентативных "больших данных" распространенную практику сказочных оценок "аналитическими агентствами", зачастую основанных на тыканье пальцем в небо, либо на малорепрезентативных данных "панелей" и опросов.

Билайн представляет ТВ-аналитику как сервис, в рамках услуги заказчик получает агрегированную статистическую информацию по динамике оказания услуг связи. Обезличенные данные, положенные в основу анализа собираются по абонбазе сервисов IPTV и TVE Билайн. На сегодня это более 1.5 млн приставок в 145 городах России, приложения на смартфонах и Smart TV. В объективности таких данных нет сомнений. Стоимость услуги зависит от сложности анализируемой рекламной кампании, а также количества и спецификаций данных, требующихся клиенту.

В Билайн с новым решением экспериментировали с начала 2019 года в режиме пилота. Первым проектом стала акция "Безумные дни", которую Билайн проводил вместе с агентством HAVAS Media. По данным внутренней аналитики эффективность рекламных кампаний Билайн выросла на 15%..

Елена Белова, генеральный директор Havas Media: «Этот кейс демонстрирует уникальность данных Билайн. Полученные в ходе атрибуции результаты позволяют оптимизировать маркетинговые кампании с высокой точностью, тем самым целясь непосредственно в желаемый бизнес-результат. По итогам анализа удалось определить ТВ-каналы, программы и тайм-слоты с наилучшей конверсией в бизнес-показатели. Эти результаты можно применить для будущего планирования, увеличивая отдачу от маркетинговых кампаний до 10-15%».

Что дает использование решения Билайн заказчикам? Оно позволяет:

  • определить каналы и передачи, которые смотрит целевая аудитория;
  • предложить оптимальное время и канал присутствия целевой аудитории;
  • проанализировать эффективность прошедшей рекламной кампании.

И все это - на основе объективных данных Big Data.

пресс-релиз.

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теги: телеком аналитика реклама аналитика рекламы Big Data BigData Билайн ВымпелКом услуги

© Алексей Бойко, MForum.ru

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