Телеком: Билайн предлагает ТВ-аналитику как сервис на основе Big Data

MForum.ru
08.08.2019,
Чем далее, тем более появляется возможность заменить объективными оценками, сформированными на основе репрезентативных "больших данных" распространенную практику сказочных оценок "аналитическими агентствами", зачастую основанных на тыканье пальцем в небо, либо на малорепрезентативных данных "панелей" и опросов.
Билайн представляет ТВ-аналитику как сервис, в рамках услуги заказчик получает агрегированную статистическую информацию по динамике оказания услуг связи. Обезличенные данные, положенные в основу анализа собираются по абонбазе сервисов IPTV и TVE Билайн. На сегодня это более 1.5 млн приставок в 145 городах России, приложения на смартфонах и Smart TV. В объективности таких данных нет сомнений. Стоимость услуги зависит от сложности анализируемой рекламной кампании, а также количества и спецификаций данных, требующихся клиенту.
В Билайн с новым решением экспериментировали с начала 2019 года в режиме пилота. Первым проектом стала акция "Безумные дни", которую Билайн проводил вместе с агентством HAVAS Media. По данным внутренней аналитики эффективность рекламных кампаний Билайн выросла на 15%..
Елена Белова, генеральный директор Havas Media: «Этот кейс демонстрирует уникальность данных Билайн. Полученные в ходе атрибуции результаты позволяют оптимизировать маркетинговые кампании с высокой точностью, тем самым целясь непосредственно в желаемый бизнес-результат. По итогам анализа удалось определить ТВ-каналы, программы и тайм-слоты с наилучшей конверсией в бизнес-показатели. Эти результаты можно применить для будущего планирования, увеличивая отдачу от маркетинговых кампаний до 10-15%».
Что дает использование решения Билайн заказчикам? Оно позволяет:
И все это - на основе объективных данных Big Data.
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теги: телеком аналитика реклама аналитика рекламы Big Data BigData Билайн ВымпелКом услуги
© Алексей Бойко,
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