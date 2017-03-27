Аналитика: Билайновская BigData выявляет тренды в предпочтениях абонентов

27.03.2017, MForum.ru

ВымпелКом проанализировал предпочтения абонентов при выборе устройств в 2016 году. Давайте пройдемся по результатам.

Продажи смартфонов в 2016 году выросли на 18% (в собственных магазинах Билайн). Это логично, по двум причинам.

Во-первых, продолжается постепенный переход людей со "звонилок" (их продажи снизились по данным компании на 24%) на "смартфоны" из-за понятного желания приобщиться к пользованию мобильным интернетом. Сейчас это уже не дань моде и не причуды гиков, а одна из базовых жизненных потребностей, вроде воды из крана и санузла в квартире. Есть не у всех, но все согласны, что это удобно.

Во-вторых, выросшая диагональ ряда смартфонов сократила потребность в планшетах. Как раньше появление планшетов сократило потребность в ноутбуках и десктопах, так теперь смартфоны с большой диагональю для ряда потребителей заменяют планшеты. И поскольку иметь одно устройство, как правило удобнее, чем иметь два, люди предпочитают покупать смартфон, не покупая при этом планшет. Можно прогнозировать, что и в 2017 году этот тренд сохранится, соответственно, продажи смартфонов могут продолжить рост, если только кризис не заставит слишком многих вообще отложить покупку бытовой электроники на будущее.

Данные Билайн мои рассуждения подтверждают, - продажи планшетов сократились на 37%. В компании также отмечают в качестве причины широкий ассортимент смартфонов со сравнимой функциональностью.

Второй тренд, который отлично иллюстрируют цифры Билайн - это рост продаж и выручки от продаж LTE-устройств в общей выручке от продаж устройств в 2016 году.

Здесь также все закономерно. Компания строит сети LTE и расширяет уже построенные. LTE дает рост качества пользовательского опыта. Поэтому все большее число пользователей мобильным интернетом предпочитают пользоваться им в сетях с поддержкой LTE. Что требует наличия у пользователя устройства с поддержкой LTE - отсюда закономерный рост спроса на такие устройства. Желание абонентов приобрести устройство с поддержкой LTE дополняется продолжением снижения нижней границы стоимости таких устройств. Это поощряет спрос на устройства с LTE, делает такие устройства доступными все большему числу людей. Отсюда наблюдаемые на рынке тренды, которые Билайн выявил оцифровал с использованием технологий BigData.

По данным компании, доля выручки от продаж LTE-устройств в общей выручке от продаж устройств в 2016 году в сравнении с 2015 годом выросла на 18% - до 78%. При этом продажи смартфонов с поддержкой LTE выросли в 2,3 раза, а без поддержки - снизились в 1,5 раза. Продажи планшетов с поддержкой LTE все же выросли вдвое, а без LTE упали в штуках в 2,3 раза.

Самыми популярными брендами среди проданных смартфонов в 2016 году стали Beeline, 4Good, Alcatel, Samsung, Apple, а в 2015 году – Beeline, Alcatel, Micromax, Apple, Samsung. Среди планшетов самыми продаваемыми в 2016 году были Irbis, Beeline, SUPRA, 4Good, Digma, а в 2015 году – Irbis, Beeline, Oysters, Prestigio, Alcatel. Понятно, что массовый спрос в России склоняется в пользу устройств бюджетного класса. В то же время в России мобильные гаджеты остаются также аксессуаром, которые для ряда потребителей призван демонстрировать степень успешности его владельца, отсюда соседство в рейтинге бюджетных аппаратов и продукции Apple.

Если анализ продаж позволяет лучше судить о трендах, то цифры, характеризующие "устройства на руках" дают истинную картину, характерную для текущей абонбазы операторов. К сожалению, Билайн не проводит абсолютных показателей, рассказывая нам только о динамике изменений.

Количество смартфонов на руках у пользователей выросло на 11,82%, а их доля в базе пользователей всех мобильных телефонов увеличилась с 46,37% в 2015 году до более 53%. Это хороший показатель для российского рынка. За рубежом показатели давно и намного выше. Даже в какой-нибудь Малайзии еще в 2015 году у оператора MAXIS наблюдалось 65% смартфонов и это по всей абонентской базе. Про страны, где операторы позволяют покупать телефоны вместе с "длинными контрактами", типа США, и вообще говорить не о чем - там звонилки давно не в тренде и сохраняются на сетях в незначительном количестве. По России могу вспомнить 48% смартфонов у МТС на конец 2015 года; 40% у Tele2 на конец 2016 года.

Количество обычных мобильных телефонов в базе сократилось более чем на 17% по сравнению с 2015 годом.

В то же время количество планшетов на руках у пользователей сократилось на 18,5%.

Количество LTE-устройств на руках у пользователей выросло почти вдвое: LTE-смартфонов в 2,17 раза, а LTE-планшетов - в 1,32 раза. При этом на конец 2016 года доля смартфонов с поддержкой LTE в базе всех смартфонов выросла на 16,4% - до 34,7%, а доля планшетов LTE в базе планшетов в 1,6 раза - до 28%.

34,7% "Вымпелкома"- это хороший результат. Конечно удобнее было бы говорить не о доле смартфонов с LTE в базе смартфонов, а о доле смартфонов с LTE в общей базе абонентских устройств, как это принято делать на рынке. У Verizon Wireless, этот показатель (доля по всехй базе) составляла 24% на конец 2015 года. У Tele2 проникновение абонентских устройств c LTE - 22,4% по итогам 2016 года, но это особенном рынке Москвы.

В целом проникновение устройств с LTE в базу пользователей на конец 2016 года выросло на 9,7% по сравнению с 2015 годом. Не хватает цифры - до какого уровня, жаль. Да и темпы роста, признаться, не радуют. Даже несмотря на появление недорогих девайсов с LTE, многие продолжают пользоваться устройствами без поддержки этой технологии, не заменяя их на более удобные.

Самыми распространенными брендами смартфонов на руках у пользователей в прошлом году были Samsung, Apple, Lenovo, Fly, Nokia, а в 2015 году - Samsung, Apple, Nokia, Lenovo, Fly. Среди планшетов в прошлом году лидировали Samsung, Apple, Lenovo, IRBIS и ASUS, а в 2015 году – Samsung, Apple, Lenovo, Explay, ASUS.

Самой распространенной операционной системой на смартфонах в сети «Билайн» по-прежнему остается Android. Это не особенно отличается от показателей других операторов.

Наибольший прирост в базе (+125%) продемонстрировали смартфоны с диагональю экрана свыше 5 дюймов, которые абоненты зачастую используют вместо планшетов. При этом количество смартфонов с диагональю менее 4 дюймов на руках у пользователей сократилось на 28,8% по сравнению с 2015 годом, а с диагональю 4-5 дюймов выросло на 22,3%.

Также растет популярность технологии бесконтактных платежей NFC, при которой от пользователя требуется минимальное количество действий. Это обусловлено, в том числе ростом количества смартфонов с поддержкой NFC на руках у пользователей - их стало больше на 33,7% по сравнению с 2015 годом.

+ +