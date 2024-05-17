Сервисы: МТС в Нижегородской области - нижегородцы оценят возможности ИИ и умных помощников

17.05.2024, MForum.ru

МТС сообщает о начале внедрения технологий ИИ/BigData в голосовые услуги. Абонентам в Нижнем Новгороде станет доступна функция "умного" голосового ассистента - прямо во время телефонного разговора он сможет ответить на вопрос, озвучить текст, набранный пользователем, предупредить о возможном мошенничестве.

Поскольку услуга "облачная", не важно, какой у абонента телефон - умный помощник доступен на любой модели.

Какие вопросы можно задать цифровому ассистенту?

Практически любые, как в случае с "умной колонкой". Например, можно спросить о прогнозе погоды на завтра, попросить подсказать адрес ближайшего к вам магазина, банка или кафе.

Умный помощник способен по вашей просьбе сделать текстовое резюме разговора, отправить его в мессенджер или в виде SMS.

Даже если у вас нет доступа к интернету, но есть возможность голосовой связи - помощник будет вам доступен.

Интересная особенность - помощник умеет не только "расшифровывать" разговор из голоса в текст, но и производить обратное действие - озвучивать текст, написанный абонентом. Зачем это нужно? Представим ситуацию, когда нет возможности взять трубку и ответить на звонок голосом. Кроме того, эта функция поможет людям с нарушениями слуха или речи.

"Это удобно, например, если вы находитесь в театре и вам звонит курьер – вместо того, чтобы сбросить звонок, вы можете договориться о деталях доставки и не менять свои планы. В дальнейшем наш цифровой помощник обзаведется новыми функциями, например, сможет переводить разговор на разные языки в режиме онлайн и давать советы по общению», - рассказала первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

Кому-то, возможно, поможет такой функционал услуги, как предупреждения человека о возможном мошенничестве прямо во время беседы с "сотрудником службы безопасности банка".

«МТС Защитник» проанализирует, от кого поступил входящий вызов, и если есть подозрение на мошенничество, в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, которое будет слышно только ему. Технологии AI проведут проверку синтезированный или живой голос используется при звонке, а Big Data МТС сверит биометрию голоса с базой мошеннических голосов, а также проведет анализ текста звонящего на предмет мошеннических сценариев», - рассказала Галактионова.

В 3q2024 сервис "цифрового помощника" МТС собирается запустить в масштабах всей компании.

В связи с этим может возникать вопрос - это что, получается, что компания постоянно прослушивает мои звонки?

Не вдаваясь в детали, все мы знаем о законах Яровой и СОРМ, отмечу - сотрудники МТС звонки не прослушивают. Но, чтобы услуга заработала, нужно будет дать МТС разрешение на "анализ на лету" ваших звонков системой ИИ МТС - именно она обеспечивает весь набор перечисленных выше услуг.

Это один из примеров того, насколько все более глубокой будет интеграция человека и ИИ. Этот союз сулит новые возможности (и новые риски, конечно), поэтому нет сомнений, что человечество будет продолжать двигаться по пути такой интеграции, причем все более тесной. Остаться в стороне от этого направления технопрогресса вряд ли получится.

Посмотреть выступление Инессы Галактионовой на Платформе 2024, которую прошла 15 мая, можно на Youtube. Это более подробный рассказ об умном помощнике МТС и демонстрация (на 2:00 и на 4:50).

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теги: услуги цифровой помощник голосовой ассистент МТС Нижегородская область

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