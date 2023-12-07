Антиспам: "Виртуальный помощник" обещает антиспам-защиту абонентам ВымпелКома

MForum.ru
07.12.2023,
ВымпелКом представил сервис "Виртуальный помощник". Как сообщает компания, сервис сочетает функциональность личного секретаря и антиспам фильтра. В перспективе билайн планирует дополнить сервис защитой от мошенников.
Что можно ожидать от сервиса? Прежде всего, блокировку звонков от спамеров - они будут переведены на чат-бота (личного ассистента). Ему можно доверить прием и обычных вызовов, когда неудобно ответить на вызов самому. Помощник узнает цель звонка и пришлет детали разговора в мобильное приложение билайна. Можно настроить услугу так, чтобы "расшифровка" разговора приходила в Telegram.
"Виртуальный помощник" будет предупреждать о распознанном спаме или выявленных мошенниках - соответствующая информация будет высвечиваться непосредственно в момент входящего вызова. Дополнительные приложения для этого устанавливать не придется! Пока что эта функциональность доступна не всем, а только абонентам Оренбурга, Астрахани, Великого Новгорода и Петрозаводска. ВымпелКом обещает постепенно "раскатать" услугу по всей абонбазе.
Сервис доступен в бесплатном и платном (5 рублей в день) вариантах. Есть 7-дневный пробный период. Обе версии защищают от спама, в каждой из них доступен цифровой ассистент.
В базовой версии информация о спам-звонках будет предоставляться по SMS. В платной будет доступна текстовая расшифровка звонков и выбор голоса помощника - мужской или женский.
Управление помощником добавлено в мобильное приложение билайна.
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теги: антифрод Вымпелком билайн партнерства
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