Антиспам: МТС в Астраханской области - более 4.5 млн попыток спам-вызовов не достигли целей

MForum.ru
24.09.2024,
Как сообщает МТС, за лето 2024 года антиспамовые решения и сервис Защитник заблокировали в Астраханской области 4.5 млн попыток вызовов - в 2 раза больше, чем годом ранее. Рекордное число попыток было замечено в августе.
Чаще всего жителям области пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, а также финансовые организации, коллекторы и вероятные мошенники.
Средняя длительность блокируемого вызова в Астраханской области - 11 секунд. Автоматика МТС экономила время жителей, отвечая на звонки за них или предупреждая о возможном спаме. А кого-то это наверняка спасло от потери денег или получения угроз от мошенников.
«Мошенники придумывают все более изобретательные способы обмана, на которые, к сожалению, регулярно попадаются и астраханцы. Антиспам сервисы помогают обезопасить жителей Астраханской области. Например, с начала 2024 года наши сервисы заблокировали около 10 миллионов спам-звонков, поступивших жителям региона. В ближайшее время у «Защитника» появится новая функция – он сможет предупреждать людей о возможном мошенничестве прямо во время беседы с предполагаемым мошенником. Сервис проанализирует, от кого поступил входящий вызов, и, если есть подозрение на мошенничество, в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, которое будет слышно только ему. Технологии AI проведут проверку синтезированный или живой голос используется при звонке, а Big Data МТС сверит биометрию голоса с базой мошеннических голосов, а также проведет анализ текста звонящего на предмет мошеннических сценариев», – отмечает директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.
В основе сервиса Защитник - технологии BigData МТС и пополняемая база нежелательных контактов. Алгоритмы разбирают спам-вызовы по категориям, например, Юридические услуги, Коллекторы, Медицина и красота, Страховки. Абоненту достаточно выбрать - звонки каких категорий он не хочет получать, и Защитник обеспечит их блокировку. Если абонент не заблокировал категорию, то звонки с незнакомых номеров будут помечены цветом, в зависимости от предположения о категории - красным цветом выделяются вредные/опасные вызовы, желтым - спам, зеленым - предположительно безопасные. А если в открытых источниках есть информация о том или ином номере, система выведет ее на экран в момент вызова.
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теги: МТС антиспам услуги
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