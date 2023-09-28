Розница: Big Data МТС показала - в России начали чаще обновлять смартфоны

MForum.ru
28.09.2023,
МТС сообщает, что за первые 9 месяцев 2023 года частота обновления гаджетов сократилась до 1 года и 5 месяцев (17 месяцев). Влияние на это оказало, прежде всего, появление новых китайских брендов. По итогам первых 9 месяцев 2021 года частота составляла 2 года и 1 месяц (25 месяцев), в 2022 году - 1 год 10 месяцев (22 месяца).
Наибольший прирост пользователей с января по сентябрь по данным МТС показал бренд Realme, рыночная доля выросла на 2.5% год к году. Также в топ-3 входят TECNO (+2% гг) и Apple (+1,5% гг). Бренд Samsung, напротив, терял пользователей.
В целом царствует продукция из Китая - совокупная доля китайских смартфонов за 9М2023 составляет 80% от всего объема продаж в штуках.
Интересное наблюдение, которое следует из собранных МТС данных - лояльность пользователей к брендам быстро размывается. В 2023 году покупатели часто меняют бренды смартфона при покупке нового устройства, только 30% взяли аппарат того же бренда. Годом ранее этот показатель был 34%.
Вряд ли кто-то удивится, узнав, что наиболее верными поклонниками бренда остаются владельцы смартфонов Apple, 67% из них поменяли свою модель iPhone на новую. У Xiaomi - 41%, у Samsung - 35%.
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теги: МТС розница тренды BigData
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