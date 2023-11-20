Розница: Средние цены на смартфоны в декабре подрастут

MForum.ru

Розница: Средние цены на смартфоны в декабре подрастут

20.11.2023, MForum.ru

Публикацию на эту тему предлагают «Ведомости». Примерный рост год к году прогнозируется на уровне 15-20%.

 

 

В отличие от тарифов операторов сотовой связи, ценам на смартфоны расти разрешено. Да и объективных причин для этого, хоть отбавляй. Здесь и рост курса валют год к году, и появление нового, как обычно еще более дорогого семейства iPhone 15 и складных телефонов нескольких производителей, и рост цен на электронные компоненты в мире, что заставляет производителей смартфонов поднимать цены на свои изделия.

Декабрь и сам по себе является фактором роста цен, это месяц покупки подарков, что дополнительно толкает цены вверх, поскольку для подарков как правило приобретаются более дорогие и статусные смартфоны. Этот тренд частично сдерживается активной конкуренцией ритейлеров, которые в декабре стремятся заработать не столько на марже, сколько на массовости продаж, и потому цены не устремляются совсем уже в космос.

Некоторые из ритейлеров и вовсе не собираются поднимать цены к Новому году, особенно те, кто сталкивается с затовариванием. Свое влияние окажут и попытки сдерживания курса доллара, которые привели к ноябрьскому «укреплению рубля».

Когда лучше покупать смартфон, если стоит задача сэкономить? Точного ответа на этот вопрос не существует. По опыту прежних лет, цены могут пойти вниз после новогоднего ажиотажа и периода в начале января, когда тратятся деньги, полученные в качестве подарка на Новый год. То есть примерно в конце января - начале февраля. Но если у ЦБ РФ не получится и далее удерживать курс рубля стабильным, то цены на смартфоны может поднять рост курса доллара.

На снижение цен на смартфоны выпуска 2022 года может оказать влияние и представление новинок смартфонов на выставке CES2024 в США, традиционно это происходит в январе.

О российских смартфонах, смартфонах «российского происхождения», можно было бы не упоминать, они пока что не оказывают влияния на динамику цен на российском рынке смартфонов. А если бы начали оказывать, то скорее всего, толкали бы среднюю цену покупки смартфона вверх.

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теги: ритейл смартфоны розница тренды прогнозы цены на смартфоны

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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