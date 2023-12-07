Развитие сетей: МТС улучшила интернет в Ставропольском крае - в центре Минеральных Вод

MForum.ru
07.12.2023,
МТС сообщает о увеличенной вдвое емкости сети LTE в центре Минеральных Вод, от железнодорожного вокзала до кинотеатра Октябрь. Для этого оператор установил дополнительное телеком оборудование в нескольких точках проспекта 22-го Партсъезда, нарастил скорость мобильного ШПД в районе вокзала, центрального парка и знака "я люблю Минеральные Воды", где туристы традиционно фотографируются и отправляют свои фото в соцсети.
Дополнительно компания нарастила емкость сети в районе аэропорта. Решена актуальная задача. После того, как затруднился зарубежный туризм, поток пассажиров в Ставропольский край вырос. BigData МТС показала, что в 2023 году количество абонентов МТС, посетивших город (включая транзит) выросло на 7%. Количество тех, кто не просто проехал через "ворота Кавказа", а задержался в городе хотя бы для небольшой экскурсии, выросло на 18% год к году.
Директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак комментирует:
«Минеральные Воды перестали быть исключительно транспортной развязкой на пути к курортам юга и Северного Кавказа. Здесь множество достопримечательностей. Например, Терский конезавод, Кумагорская больница, несколько храмов, востребованных у паломников. Выставочный центр «МинводыЭКСПО», где недавно мы развернули внутреннюю сеть сотовой связи, привлекает в город и бизнес-сообщество. Мы продолжим развивать сеть в Минеральных Водах и дальше».
Ставропольский край - регион, где операторы сотовой связи активно инвестируют. В период 2016-2020 год МТС, МегаФон и ВымпелКом инвестировали в развитие инфраструктуры связи в регионе более 6 млрд рублей. В регионе было построено 2700 BS стандартов 2G, 3G и LTE. В зоне покрытия сетей сотовой связи в крае было порядка 99% жителей. К сожалению, более свежих сводных данных по Ставрополью у меня нет, но операторы и после 2020 года продолжают активную стройку в регионе, например, ВымпелКом в 2021 и в 2022 году сообщал об инвестиции в развитие инфраструктуры в регионе 1 млрд рублей. Сколько вложил МТС, я не знаю, но как видим, стройка в Ставропольском крае продолжается и в условиях, когда операторы столкнулись со сложностями в закупке оборудования для сетей сотовой связи.
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теги: МТС развитие сетей Ставропольский край
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