Партнерства: ВымпелКом последовательно наращивает позиции на рынке облачных технологий - партнерство с AUXO

MForum.ru
29.11.2023,
ВымпелКом (билайн) и ИТ-интегратор AUXO подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение предусматривает совместное продвижение и развитие облачных технологий на рынке РФ, разработку новых предложений и услуг, а также проведение маркетинговых мероприятий.
Что по этому поводу говорят партнеры:
Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО «ВымпелКом»:
«Мы рады сотрудничеству с AUXO, которое позволит предложить нашим клиентам ещё более широкий спектр облачных решений и услуг beeline cloud (билайн облако). Совместно с AUXO мы продолжим реализовывать ряд проектов, чтобы компании могли оперативно начать использовать российские платформенные решения в своих ИТ-ландшафтах».
Алексей Декало, генеральный директор AUXO:
«Мы как ИТ-интегратор выделяем облачные решения beeline cloud в числе наиболее сильных для enterprise-сегмента наших клиентов. Мы уверены, что сотрудничество AUXO и beeline cloud (билайн облако) будет ценным для сфер ИТ-интеграции и облачных технологий. Это объединение интеллектуальных ресурсов и опыта компаний позволит предложить нашим клиентам передовые решения для работы в облаке».
Для ВымпелКом - развитие в сторону облачных сервисов - одно из стратегических направлений развития бизнеса. По итогам 3q2023 это направление выросло на +45,3% год к году, уступая разве что направлению BigData (+82,9%). В последние годы компания демонстрирует различные примеры своей приверженности этому направлению, приобретает успешные бизнесы, которые могут быть встроены в линейку предложений компании, а также вступает в партнерства, как с AUXO. Ранее эта ИТ-компания была частью глобального бизнеса Atos, сейчас она действует самостоятельно, как российская компания.
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теги: ВымпелКом билайн облачные технологии партнерства облачные услуги
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