B2B: beeline cloud локализовал ИТ-инфраструктуру для компании ГЕРСА

18.07.2024, MForum.ru

Beeline cloud сообщает о реализации масштабного проекта - локализации ИТ-инфраструктуры для компании ГЕРСА, известной ранее как Euler Hermes Ru (группа Allianz).

В связи с реорганизацией, компания ГЕРСА столкнулась с необходимостью полной локализации ИТ-инфраструктуры.

beeline cloud спроектировал и развернут с нуля ИТ-инфраструктуру, в соответствие с требованиями законодательства и особенностями бизнеса компании ГЕРСА. Процесс миграции данных и пользователе был реализован без прерывания операционной деятельности, что позволило продолжать работу без перебоев. Проект позволил компании значительно сэкономить как время, так и финансовые ресурсы за счет использования арендных и аутсорсинговых услуг.

«Без преувеличения, мы гордимся данным проектом. Наши команды продемонстрировали высокий профессионализм и оперативность, что позволило выполнить все задачи в кратчайшие сроки. Проект по локализации ИТ-инфраструктуры ГЕРСА стал ярким примером того, как современные технологии и надежные партнерские отношения могут обеспечить высокий уровень безопасности и непрерывность бизнеса», — отметил коммерческий директор beeline cloud Сергей Кондратьев.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Вымпелком Билайн B2B облачные услуги облачные сервисы айти

--