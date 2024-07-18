B2B: beeline cloud локализовал ИТ-инфраструктуру для компании ГЕРСА

MForum.ru
18.07.2024,
Beeline cloud сообщает о реализации масштабного проекта - локализации ИТ-инфраструктуры для компании ГЕРСА, известной ранее как Euler Hermes Ru (группа Allianz).
В связи с реорганизацией, компания ГЕРСА столкнулась с необходимостью полной локализации ИТ-инфраструктуры.
beeline cloud спроектировал и развернут с нуля ИТ-инфраструктуру, в соответствие с требованиями законодательства и особенностями бизнеса компании ГЕРСА. Процесс миграции данных и пользователе был реализован без прерывания операционной деятельности, что позволило продолжать работу без перебоев. Проект позволил компании значительно сэкономить как время, так и финансовые ресурсы за счет использования арендных и аутсорсинговых услуг.
«Без преувеличения, мы гордимся данным проектом. Наши команды продемонстрировали высокий профессионализм и оперативность, что позволило выполнить все задачи в кратчайшие сроки. Проект по локализации ИТ-инфраструктуры ГЕРСА стал ярким примером того, как современные технологии и надежные партнерские отношения могут обеспечить высокий уровень безопасности и непрерывность бизнеса», — отметил коммерческий директор beeline cloud Сергей Кондратьев.
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теги: Вымпелком Билайн B2B облачные услуги облачные сервисы айти
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