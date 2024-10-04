Облачные услуги. IT: Beeline cloud запустил услугу Cloud VDI – виртуальных удаленных рабочих мест для корпоративных клиентов

04.10.2024, MForum.ru

Как сообщает компания, Cloud VDI (облачные виртуальные рабочие столы) – это корпоративная среда, которая обеспечивает быстрый доступ к рабочим инструментам и корпоративным ресурсам, независимо от того, где находится сотрудник.

Работать можно не только с ПК, но также с планшета или смартфона, в защищенной среде, что позволяет сотрудникам подключаться со своих устройств. Те, кто работают в офисе, могут это делать с любого ПК, без привязки к конкретному устройству – это повышает эффективность использования офисного пространства. Поддерживается оперативное масштабирование вычислительных ресурсов.

Cloud VDI позволяет сотрудникам получать доступ к необходимым приложениям, независимо от того, где находится сотрудник – дома, в офисе или в командировке. Этот подход позволяет предприятию реализовать любые схемы работы сотрудников – только офис, часть дней в офисе – часть дней удаленно, только удаленно, и любые их комбинации.

Билайн обещает высокую защищенность, обеспечиваемую решением. Управление доступом – централизованное, есть интеграция с Active Directory, можно настроить двухфакторную аутентификацию. Данные шифруются.

Использование Cloud VDI обещает компаниям-пользователям снизить расходы на содержание и администрирование ИТ-инфраструктуры. Модель оплаты за сервис построена на основе фактического использования рабочих мест.

С учетом того, насколько выросла доля сотрудников на удаленке за счет "пандемии", а также с учетом того, что во многих бизнесах сотрудники весьма мобильны, можно с уверенностью говорить об актуальности этого решения, т.к. зарубежные аналоги сейчас использовать зачастую стало проблематично.

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теги: ВымпелКом Билайн облачные услуги ПО как услуга облачные сервисы

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