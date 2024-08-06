ИТ: Beeline cloud внедрил Cloud SD-WAN в бизнес федеральной ювелирной розничной сети Sunlight

MForum.ru
06.08.2024,
Ювелирам требовалось надежное и централизованное решение, единое для более чем 800 магазинов в 280 городах России. Вымпелком предложил использовать технологию Cloud SD-WAN, которая сочетает использование проводных и беспроводных каналов связи с автоматическим переключением и глубоким управлением трафиком.
Это решение должно обеспечить высокую отказоустойчивость соединений. Кроме того, так достигается возможность централизованного управления сетью из единого личного кабинета.
Вымпелком взял на себя содержание управляющей инфраструктуры, обеспечение оборудованием, лицензирование и содержание подменных комплектов оборудования. От Sunlight не потребовались значительные единовременные затраты на развертывание дополнительных сервисов и покупку оборудования.
«Внедрение Cloud SD-WAN от beeline cloud позволило значительно упростить управление всей сетью. Это решение помогло сократить затраты на ИТ-инфраструктуру при открытии новых точек в два раза, что крайне важно для нашего дальнейшего роста. Теперь нет необходимости отправлять в командировку специалиста для открытия нового магазина, а вся настройка новой точки происходит удалённо из личного кабинета», — отметили в пресс-службе компании Sunlight.
Ранее сообщалось, что решение beeline cloud SD-WAN основано на платформе Kaspersky SD-WAN. Решения Cloud SD-WAN в партнерстве с BI.Zone на российском рынке продвигает и МТС.
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теги: Вымпелком Cloud SD-WAN облачные сервисы облачные услуги B2B
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