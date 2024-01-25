Облачные решения: ИТ-подразделение ВымпелКом beeline cloud и Лаборатория Касперского подготовили решение Cloud SD-WAN

MForum.ru
25.01.2024,
На рынке ИТ и телекома растет интерес к решениям Cloud SD-WAN - решениям для управления сетевой инфраструктурой предприятий. Совместный продукт основан на платформе Kaspersky SD-WAN.
Cloud SD-WAN - это технология, которая использует облачную оркестрацию и управление для подключения географически разнесенных локаций через различные интернет-соединения для создания безопасной и надежной сети WAN. Если говорить проще, то вместо закупок громоздкого и дорогого оборудования, можно опираться на виртуальные сетевые функции (VNF), запущенные в облаке, для управления и оптимизации сетевым трафиком. Особенно востребованы такие решения в крупных компаниях с региональными филиалами.
Какие особенности SD-WAN работают на популярность этого решения?
Особенность решения Cloud SD-WAN - встроенные механизмы безопасности от Лаборатории Касперского, что обещает рост уровня защищенности корпоративных данных. Да и в целом Cloud SD-WAN обеспечивает возможность централизованного управления безопасностью и защитой от угроз.
Олег Мотовилов, генеральный директор beeline cloud:
«Cloud SD-WAN привнесет значительные изменения в область сетевых технологий отечественных компаний. Наше совместное усилие направлено на предоставление клиентам инновационных решений, которые сочетают в себе передовые технологии и безопасность данных».
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теги: облачные услуги Cloud SD-WAN билайн Вымпелком Лаборатория Касперская
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