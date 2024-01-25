Облачные решения: ИТ-подразделение ВымпелКом beeline cloud и Лаборатория Касперского подготовили решение Cloud SD-WAN

25.01.2024, MForum.ru

На рынке ИТ и телекома растет интерес к решениям Cloud SD-WAN - решениям для управления сетевой инфраструктурой предприятий. Совместный продукт основан на платформе Kaspersky SD-WAN.

Cloud SD-WAN - это технология, которая использует облачную оркестрацию и управление для подключения географически разнесенных локаций через различные интернет-соединения для создания безопасной и надежной сети WAN. Если говорить проще, то вместо закупок громоздкого и дорогого оборудования, можно опираться на виртуальные сетевые функции (VNF), запущенные в облаке, для управления и оптимизации сетевым трафиком. Особенно востребованы такие решения в крупных компаниях с региональными филиалами.

Какие особенности SD-WAN работают на популярность этого решения?

Прежде всего, этот подход позволяет масштабировать сетевую инфраструктуру быстро и сравнительно легко. Можно оперативно добавлять и удалять локации. То есть у решения высокая гибкость. Можно ожидать повышения отказоустойчивость сети, автоматически динамически переключая трафик на каналы с лучшими показателями в текущих условиях, обеспечивать резервирование с помощью встроенных LTE-модемов.

SD-WAN обеспечивает высокую производительность - за счет оптимизации сети.

Есть потенциал снижения затрат за счет отказа от покупки железа, упрощения управлением, оптимизированное использование пропускной способности.

Особенность решения Cloud SD-WAN - встроенные механизмы безопасности от Лаборатории Касперского, что обещает рост уровня защищенности корпоративных данных. Да и в целом Cloud SD-WAN обеспечивает возможность централизованного управления безопасностью и защитой от угроз.

Олег Мотовилов, генеральный директор beeline cloud:

«Cloud SD-WAN привнесет значительные изменения в область сетевых технологий отечественных компаний. Наше совместное усилие направлено на предоставление клиентам инновационных решений, которые сочетают в себе передовые технологии и безопасность данных».

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теги: облачные услуги Cloud SD-WAN билайн Вымпелком Лаборатория Касперская

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