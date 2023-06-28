Разработка электроники: В Интелтех разработали Wi-Fi роутеры с дополнительным функционалом

MForum.ru
28.06.2023,
В линейке «Стрибог» - два изделия.
Первое основано на процессоре с ОЗУ и накопителем. Такой роутер - это, скорее, мини-компьютер, рассчитанный на подключение к монитору. Но с функциональностями роутера и маршрутизатора. А если на него установить соответствующее ПО, он может работать также как ТВ-приставка, благо есть ИК-порт для работы с пультом ДУ.
Второе изделие - это роутер с 8 слотами для SIM-карт. В них можно поместить соответствующее число симок одного или разных операторов мобильной связи. Далее ПО либо будет выбирать подключение с самой высокой на данный момент скоростью, либо агрегировать несколько каналов, чтобы обеспечить высокие скорости подключения к интернету.
Конфигурацию роутеров заказчик может адаптировать к своим нуждам, т.к. разработка велась по модульному принципу. То есть можно ставить или не ставить гигабитные порты LAN и WAN, порты USB 2.0 и 3.0, разъемы PCI-E и Mini PCI-E.
Пока что устройства серийно не выпускаются, есть только опытные образцы.
Поскольку речь идет о продукции Росэлектроники-Ростеха, есть сомнения в том, насколько оригинальна эта разработка. Не является ли она, случайно, ODM-продуктом одного из китайских производителей, например. Тем более, что аналогичные изделия в мире производятся не один год.
Второй существенный вопрос - когда и где будет налажено (если будет) серийное производство изделий линейки «Стрибог», и сколько они будут стоить для конечного потребителя.
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теги: электроника роутеры Интелтех Стрибог Ростех Росэлектроника
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