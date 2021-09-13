Технологии: SD-WAN и 5G проверили на гоночной трассе

MForum.ru
13.09.2021,
Электромобиль DTM Electric Demo Car прошел трассу Red Bull Ring без пилота, дистанционно управляемый гонщиком, который в это время находился в 82 километрах от места проведения гонок.
В этом проекте объединили компетенции и технологии Cisco, AVL, Memotec, Riedel, Tripleye и Voysys. В частности, был задействован программно-определяемый подход к управлению глобальными сетями Cisco SD-WAN и платформа Catalyst 8300 Edge. Разработала и реализовала архитектуру связи - компания Riedel Networks.
На этапе гонок DTM 2021, который прошел на трассе Red Bull Ring в Австрии с 3 по 5 сентября, был показан заезд дистанционно управляемого электромобиля DTM Electric Demo Car. Электричка прошла всю трассу длиной 4,3 км в австрийской Штирии без пилота в машине. Управление осуществлял чемпион DTM Trophy Тим Хайнеман (Tim Heinemann) с помощью симулятора на территории инженерной компании AVL в Граце.
Cisco для этого проекта предоставила граничные платформы (edge-платформы) для организации сетевого подключения между симулятором и оборудованием трека, а 5G-решения Cisco были задействованы в качестве резервного канала. Задержка распространения сигнала между симулятором и автомобилем составляла всего 2 мс при использовании сети SD-WAN и 5 мс в радиосети.
Более подробно о технологиях - в фрагменте пресс-релизах компании:
Cisco SD-WAN позволяет использовать любую комбинацию решений для безопасного подключения пользователей к данным и приложениям в любом месте с оптимизированными функциональными возможностями. Платформа Catalyst 8300 Edge Cisco использовалась для создания высокоскоростного и надежного соединения на основе прямого оптоволоконного канала с поддержкой технологии MPLS, обеспечивающей высокую скорость передачи и безопасности данных. Cisco Catalyst серии 8300 гарантирует передачу данных между автомобилем и симулятором дистанционного вождения с доступностью, соответствующей требованиям операторов услуг связи мирового уровня (99,999%).
Семейство маршрутизаторов Catalyst 8000 Edge является важным элементом широкого ассортимента сетевых продуктов Cisco на основе намерений и предлагает заказчикам инновационную и высокопроизводительную платформу для маршрутизации. С помощью встроенных функций анализа данных можно эффективнее контролировать работу сетей и приложений и принимать на основе полученной информации продуманные решения для обеспечения бесперебойной работы.
Управляя автомобилем с более чем 1000 электрических лошадиных сил, за рулем которого нет водителя, нужен запасной план для тех редких случаев, когда связь MPLS может не работать. Благодаря исключительной скорости передачи данных технологии 5G в архитектуре было предусмотрено резервное соединение на основе сотовых шлюзов Cisco Catalyst. При его включении технология 5G, работающая на основе SD-WAN, станет основным каналом передачи данных с мультигигабитной скоростью до 3,3 Гбит/с.
Автомобильный симулятор AVL обеспечивает обратную связь по вождению и стабильности, как и в реальном электромобиле DTM Electric Demo Car, с помощью ПО симуляции динамики вождения, которое также используется для обработки баланса производительности DTM. В проекте также приняли участие компании Tripleye (подключенная камера с компьютерным модулем) и Voysys (поставка ПО и его интеграция для дистанционного вождения). Также в этом инновационном проекте участвовала компания Memotec, давний партнер текущей платформы DTM по поставке датчиков.
Интересный пример того, насколько хороши современные технологии. Задержка в 2 мс - фантастически малый уровень задержки, который действительно позволяет рассчитывать на хорошие перспективы беспилотных телеуправляемых технологий. Да 5 мс, которые показала сеть 5G - также очень неплохой результат. Это открывает широкие горизонты также для использования "аватарных" технологий, когда человек сможет управлять той или иной техникой дистанционно с помощью технологии считывания его движений. Так можно заниматься, например, монтажом конструкций на космической орбите, находясь в комфорте и безопасности на наземной станции управления - движения человека будут повторять роботизированные манипуляторы. Подобные технологии пригодятся в условиях пожара или других техногенных катастроф, на разборках завалов и т.п.
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теги: 5G пятое поколение SD-WAN дистанционное управление гонки электромобили телеком
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