B2B: МТС предлагает B2B клиентам решение Cloud SD-WAN

MForum.ru
19.01.2023,
SD-WAN - программно-определяемые распределенные сети, как правило, используются в бизнесе, как правило, для интеллектуального управления трафиком из единого центра. Это если упрощенно. Ранее, когда речь заходила о SD-WAN, как правило, она шла об импортном решении. На этот раз решение SD-WAN предлагает МТС, точнее облачный бизнес #CloudMTS в партнерстве с российской компаний BI.ZONE.
Решение Cloud SD-WAN - это программно-аппаратный комплекс, позволяющий осуществлять централизованное управление распределенными корпоративными сетями связи. Например, когда есть сеть офисов, магазинов, салонов связи, банковских отделений, фабрики, склады и т.п.
Особенность такого решения - простота внедрения и использования. Установить клиентское устройство CPE может любой сотрудник, как и активировать его. В дальнейшем управлять настройками сети сможет ее администратор, удаленно. Настраивать можно основные и резервные каналы связи, трафик, маршрутизацию, параметры безопасности, подключать и отключать подразделения.
Решение #CloudMTS построено на отечественной платформе BI.ZONE Secure SD-WAN, железо - Caswell. МТС выступает в качестве MSP-партнера BI.ZONE (MSP - Managed Serviced Partner - партнер по предоставлению профессиональных услуг), то есть МТС готова решать все задачи клиентов, связанные с планированием сетевой инфраструктуры, развертыванием, развитием, обслуживанием ПО вендора, в том числе, предоставляя маршрутизаторы и LTE-модули как услугу.
«Высокоскоростные защищенные каналы связи – очень важный компонент любого крупного бизнеса. Зарубежные поставщики SD-WAN ушли из России, что создало для большинства компаний риски потерять работоспособность и безопасность корпоративной сети. Провайдер #CloudMTS пришел на помощь клиентам: мы разместили сети заказчиков в защищенном контуре МТС. Партнерство с BI.ZONE – следующий шаг в нашей программе по развитию альтернативных решений для российских компаний. Внутреннее тестирование показало совместимость BI.ZONE c оборудованием Caswell. Специалисты #CloudMTS уже провели несколько успешных пилотных проектов, и мы можем подтвердить, что с новым продуктом качество связи и скорость передачи данных сохранятся на прежнем уровне», – комментирует Михаил Соловьев, директор по продуктам #CloudMTS.
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теги: МТС B2B облачные решения SD-WAN
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