Конспекты: Инесса Галактионова, МТС - встреча 10.12.2021. Часть 1

13.12.2021, MForum.ru

10 декабря в состоялась встреча представителей медиа с вице-президентом по телекоммуникационному бизнеса МТС Инессой Галактионовой. Подготовка конспекта - Алексей Бойко

МТС в условиях "антипандемийных мер"

Инесса Галактионова, МТС: Два последних года компания работает в условиях изменений на рынке из-за "антипандемийных мер". Были надежды на то, что в 2021 году как-то все это успокоится, откроются границы и вернутся доходы от роуминга, сократится удаленка и с ней трафик. Ни то, ни другое произошло, зарубежные роумеры в Россию не едут, трафик продолжает расти, за 2 последних года - на 80%!

Что это значит для телеком-оператора?

Это большая дополнительная работа для технического блока. для всей команды. Это дополнительный CAPEX, это нагрузка на клиентский опыт. Это негативно сказывается в целом на p&l (доходы-расходы компании). Ни один оператор не имеет "запаса по прочности" из расчета 80%, т.к. это экономически не оправданно.

Действия нашей команды вместе с техническим блоком, с использованием инструментов BigData и AI, были направлены на то, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов, но при этом не "вылететь в трубу" с точки зрения затрат.

Нам удалось это сделать, в 2020 году не было ни одного квартала, по итогам которого наши результаты бы упали. 2021 год выдался фантастическим, как по динамике доходов, так и по EBITDA.

Для этого приходится буквально жонглировать, чтобы и давление на CAPEX выдержать, и рост доходов показывать. Приходится искать и находить новые решения. Еще в 2020 году мы рассказали, как с помощью BigData пытаемся оптимизировать наши затраты на фоне роста потребностей в емкости и в пропускной способности.

с уверенностью и гордостью можем говорить, что строим на 10% больше при тех же инвестициях. Для любого телеком-оператора - это миллиарды рублей экономии. То есть в 2022 году сэкономим несколько миллиардов рублей только за счет использования механизмов BigData для поиска оптимальных локаций с точки зрения построения покрытия и емкости сети. Так решается проблема роста трафика, в частности.

В целом, что еще происходит на рынке?

Как вы знаете, у МТС стратегическое партнерство с Vodafon, поэтому кроме информации из открытых источников, нам доступна и другая информация о том, что происходит в индустрии.

Обычно кризисы значительно мобилизуют отрасли и людей. В эти два года телеком не стал исключением. Произошла мобилизация ресурсов и компетенций, отрасль стала находить новые продуктовые предложения, технологические решения, чтобы выживать в сложившихся условиях.

В частности, тема, связанная с сервисами OTT (over the top) достигла своего апогея. В 2019 году МТС только-только представила стратегию развития. Была представлена экосистема, вертикали, телеком-вертикали. МТС Банк мы консолидировали в 2019 году. В вертикали "Медиа" мы обозначили выход на ОТТ, представление своего онлайн кинотеатра (KION). Тогда все это только-только зарождалось. Были попытки разных операторов заходить в эту тему.

Прошло 2 года и это уже не просто область повышенного интереса, это область, где развернулась горячая борьба, в которым мы самым активным образом участвуем. В ней уже участвуют практически все операторы.

В целом компании пытаются управлять ресурсами, задействуют экосистемы, чтобы помочь в формировании соответствующих активов. Для нас это огромная возможность, поскольку здесь есть потенциал персонализации различных предложений.

Сейчас мы работаем над тем, что будет мейнстримом в будущем - гиперперсонализация с добавлением элементов кибербезопасности. Все, что связано с коммуникациями и последующими действиями клиента, мы пытаемся максимально персонализировать и максимально защитить. От действий мошенников, в целом от несанкционированного доступа. Мы видим рост актуальности этих подходов в Европе, это будет востребовано и в России.

Сейчас ведем поиск сегментов, в которых будут применимы наши новые продуктовые решения.

В 2021 году мы запустили "Семейный" тариф и эта тема очень востребована, очень активно развивается. Далее как раз пойдем в гиперперсонализацию.

О цифровизации каналов продаж/

В России, все, что связано с цифровизацией канала продаж, особенно, по части телекома, находится на уровне 1-2%. Из-за этого практически никто на рынке эти данные не раскрывает, в силу их незначительности. Основные продажи в телекоме по-прежнему происходят в оффлайн-канале. Именно поэтому до сих пор в России у всех телеком-операторов большие розничные сети на которые приходится 99% объема продаж. [В МТС ставят цель достичь уровня в 10% или выше к концу 2023 года, направлением занимается г-н Дьяченко].

Но 2020 год, удаленка, показали, что нужно уметь продавать и онлайн. Пришлось заняться анализом того, как все было устроено. Оказалось, что практически все телеком-операторы находятся в равной позиции, в позиции лузеров.

Если сравнить с тем, насколько развиты цифровые каналы в Европе, у того же Vodafone на онлайн приходится порядка 20-25% продаж. Это и подключения SIM, и фиксы, и B2B-клиентов. В онлайне выстроен полноценный end-2-end процесс с момента заключения договора до момента активации услуг. В российском телекоме никто не может похвастаться близкими показателями. Удаленка стимулировала всех этой темой заняться.

У МТС на 2020 год был хорошо выстроен онлайн-магазин. Во 2q2020-3q2020 он стал опорой для поддержки онлайн-продаж. Когда была закрыта розница мы смогли продолжать подключать клиентов, доставляя им симки курьерами. Онлайн-продажи актуальны и в 2021 году, так что мы все время фокусируемся на этом направлении.

В частности ФЗ 533 требует обязательной идентификации покупателя и для B2B и для B2C. Мы соответствуем всем нормам законодательства. Процесс этот непростой. Кто в этом году пробовал пройти идентификацию через "госключ", понимают, что только очень лояльный и очень сильно желающий подключиться к телекому абонент готов проходить весь предлагаемый ему путь.

Так или иначе, но мы движемся к тому, что идентификация будет производится, поэтому пытаемся выстраивать более комфортный и быстрый путь, с тем, чтобы стыковки с госключем, с госуслугами происходила по быстрому и понятному пути. При этом понятно, что быстро в B2C этот подход не развернется, что потребуется еще несколько лет.

Большие надежды все вкладывают в направление eSIM, которые рано или поздно будут также "привязаны" к ФЗ 533. Поскольку технологическое развитие никто не отменял, мы продолжим идти в этом направлении.

Ожидаем, что в перспективе 3 лет объем наших онлайн продаж достигнет >10%. Для достижения этой цели производится и запланировано много действий, в том числе, инвестиций. Уверены, что постепенно онлайн канал станет достойной альтернативой оффлайновой рознице, которая у нас сейчас визуально и технологически трансформируется.

Какой еще тренд хотелось бы "подсветить"?

Интернет всего (IoE) и облачные сервисы

Это направление часто звучало во время всех наших встреч-обсуждений, но не так заметно "подсвечивалось" какими-то действиями.

Сейчас все, что связано с IoT, особенно в части, связанной с законом ФЗ 522 (о замене счетчиков, датчиков электроэнергии), будет стимулировать телеком-операторов идти в этом направлении. МТС планирует играть в этом движении ключевую роль, МТС возглавляет Комитет по разработке стандартов IoT-решений. У нас много направлений в этой теме, которые уже в 2022 году будем запускать в коммерческую эксплуатацию, свои и партнерские.

5G

Нельзя не затронуть такую тему, как 5G. Во многих странах мира эта технология быстро и успешно развивается, мы с вами находимся в ожидании решений регулятора в отношении частот. Тема активно обсуждается в прессе. Идут пилотные проекты 5G. Надеемся, что 2022 год станет годом, когда наконец появится решение по частотам 5G в России, а с ним и возможность включения в России сетей 5G.

Нас, операторов, это спасет от высоких нагрузок и высоких затрат, которые сейчас приходится делать, чтобы поддерживать работоспособность сетей 4G/LTE на фоне растущего трафика.

Это ключевые направления, по которым МТС сейчас движется.

Московский регион

Несколько слов о рынке Москвы. Мы уже рассказывали, что запустили в Московском регионе swap, то есть замену всего оборудования сетей связи. Процесс прошел рекордно хорошо, в том числе благодаря качественной работе Huawei, нашего партнера - поставщика оборудования. Летом и в начале осени мы завершили замену оборудования в центре Москвы, раньше, чем это предусматривалось по плану. (В ЦАО осталось заменить порядка 3%, планируется успеть завершить процесс до конца 2021 года).

Были ожидания, основанные на опыте коллег, что масштабная замена оборудования всегда на этапе проведения работ на сети негативно отражается на клиентском опыте. Тему клиентского опыта мы сразу же поставили на отдельный контроль. Опасались недовольства клиентов в связи с временными отключениями, обрывами. Но процесс прошел на удивление гладко, не было практически жалоб в связи с ним, тем более, никакого оттока. Напротив, по Москве мы сейчас очень хорошо развиваемся с точки зрения абонбазы.

По Московской области. Наши совокупные инвестиции в развитие сети в МО в 2021 году составили 16 млрд руб., что вдвое больше, чем в 2020 году. Поскольку Москва уже хорошо покрыта, мы в 2022 году будем фокусироваться на обеспечение связи в Московском регионе в коттеджных поселках и ИЖС. Планируем порядка 14 млрд руб. на 2022 год инвестировать в развитие сети в регионе. Наблюдаем очень хорошую отдачу от этих инвестиций. Конечно, важным фактором привлечения и удержания абонентов остаются доступные скорости. Средняя скорость мобильного ШПД у нас растет на 40%, причем это не финальная цифра прироста.

Метро в Москве

Объем мобильного трафика абонентов МТС в московском метро вырос на 70% с начала 2021 года, к 1 декабря 2021 года он достиг исторического максимума в 100 ТБ в сутки.

Москвичи более всего любят видео контент, от Youtube до KION и так далее, мы наблюдаем, что объем видеотрафика в Москве в метро за год увеличился в 4 раза (не путать с общим приростом трафика мобильных данных в метро на 70% с начала 2021 года)!

Абонент МТС в метро Москвы потребляет столько же, сколько абонент в Калининграде или в Иркутске за сутки. Это происходит не в последнюю очередь и потому, что скорости в сети позволяют и стимулируют к потреблению таких объемов.

Модернизация сети МТС в метро. Здесь мы провели замену оборудования до 5G-ready на всех станциях. На некоторых станциях и в некоторых переходах поддерживаемые скорости доходят до 500 Мбит/с и более, и это еще без 5G!

Осенью 2021 года мы модернизировали оборудование МТС в тоннелях. В часы пик, когда нагрузка на сеть максимальна, обеспечиваются скорости до 200 Мбит/с.

Наглядная иллюстрация того, что правильные и объемные инвестиции позволяют абонентам в метро получать качественный пользовательский опыт, не сталкиваться с какими-либо проблемами при пользовании мобильным интернетом.

B2B-направление

Одно из активно растущих направлений в телекоме. Если раньше все сводилось к core-бизнесам типа "мобила" и "фикса", то теперь значительно подросло направление non-core услуг: интеллектуальные системы связи, рекламные направления, SD-WAN, VPN, виртуальные АТС и т.п. Раньше они занимали не более 10% от всей выручки B2B, в 2021 году прирост этих направлений выражается двухзначным числом. За 9 месяцев этого года направление non-core услуг приросло более, чем на 40%!

Вы знаете, что в 2021 году мы приобрели очень хорошую компанию МТТ. Это позволило нам выйти на первую позицию по доле рынка виртуальных АТС.

Сервисы коммуникаций сейчас очень востребованы в различных индустриях. Это касается мобильной коммерции, которая сейчас растет колоссальными темпами в России, С нашим широким каналом, с другими нашими технологическими опциями и значительной клиентской базой мы ожидаем, что в 2022 году сможем показать заметный скачок. Надеемся удивить вас парой новостей, которые сейчас готовим.

Кроме приобретения МТТ, мы достаточно активно в направлении B2B инвестируем в развитие фиксированной связи.

Как вы видели, в 2021 году мы обогнали компанию ЭР-Телеком, мы оказались единственным оператором на российском рынке, который растет в фиксе в абонбазе. Росла рекордными темпами и выручка. И это не только из-за того, что мы приобрели "Зеленую точку", это также потому, что мы в 2020-2021 году рекордными объемами инвестировали в развитие данного направления. Сохранить повышенные инвестиции планируем и в 2022 году.

Это не только гринфилды, это также инвестиции в модернизацию сети. На сегодня у нас порядка 60% сети модернизировано до поддержки скоростей до 1 Гбит/с до домохозяйства. В 2022 году планируем этот показатель поднять до 80%. Подобные результаты - итог масштабных инвестиций и сильной команды.

Развитие фиксированного бизнеса дает существенный вклад в хорошие результаты B2B-направления.

Социально значимые объекты

Мы сообщали, что завершили процесс их подключения. Это был огромный трехлетний проект, в его рамках мы построили более 5 тысяч объектов.

Поскольку мы хорошо делали свою работу в регионах, на МТС выходили власти ряда регионов и просили, чтобы мы построили еще ряд объектов, оплачивали эти работы из региональных бюджетов. В итоге мы стали хорошим партнером региональных властей по части реализации сложных программ по обеспечению покрытия в малых населенных пунктах.

pLTE (частные сети)

В качестве "вишенки на торте" в теме B2B хотелось бы упомянуть о "прорыве", который был достигнут по части взаимодействия с бизнесом в теме развертывания частных сетей LTE (pLTE).

В 2021 году мы реализовали более 10 контрактов по направлению pLTE. Очень верим в перспективность этого направления. Понимаем, что корпоративный сектор давно ожидал специальных, "заточенных" под него решений. Сейчас мы очень хорошо, с нашими компетенциями и технологиям, отвечаем запросам наших клиентов.

Это направление несомненно будет расти и пилоты, которые мы реализовывали с СИБУРом, с ЕВРАЗом, Северсталью, в какой-то момент перейдут из стадии "пилотов" в стадию коммерческой реализации. Мы для этого делаем все необходимое, чтобы наши заказчики могли увидеть эффективность тех технологических решений, которые мы предлагаем.

Вот, пожалуй, все основное, о чем хотелось рассказать.

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