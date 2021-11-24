Отечественное ПО: Конспекты: В.Богданов, "Созвездие "Байкал". Экосистема ПО для процессоров Baikal. Текущее состояние и перспективы"

24.11.2021, MForum.ru

24.11.2021 в Москве прошла встреча, посвященная актуальной теме "Миграция ПО на отечественные платформы", организованная Ассоциацией "Отечественный софт". Виталий Богданов, директор по развитию "Байкал Электроникс" выступил на тему: "Созвездие "Байкал". Экосистема ПО для процессоров Baikal. Текущее состояние и перспективы". Вашему вниманию конспект выступления Виталия Богданова, подготовка конспекта - Алексей Бойко, MForum.ru.

ВБ: Мы долго фокусировались на развитии аппаратной экосистемы, много работали с российскими OEM производителями вычислительной техники, инициировали совместные с ними разработки. На текущий момент "железа" уже достаточно, я покажу подробнее. Сейчас внедрение больше упирается в пробелы программной экосистемы, на ее развитии сейчас и фокусируемся. Взаимодействуем и с коллегами, которые занимаются разработкой операционных систем, работаем с вендорами ПО в сфере безопасности, собираемся запустить программу поддержки сторонних разработчиков.

Несколько слов о железе, чтобы показать текущее состояние и перспективы.

Байкал-М это процессор, который активно предлагается рынку вот уже в течение года. С конца 2021 года он в массовом выпуске, заказано несколько сотен тысяч штук. На этом процессоре есть уже более 20 единиц оборудования, до конца 2021 года это число еще вырастет. До конца 2022 года ожидаем более 50 единиц оборудования от 20-30 производителей. Какое-то время наращивание этого разнообразия мы считали приоритетной задачей, каждая инициация разработки была успехом. Сейчас мы банально не можем уследить, процесс сам себя поддерживает.

Изделия на базе Байкал-М, это не только B2C вычислительная техника, это также промышленные компьютеры, терминалы, сетевой накопитель.

Процессор Бакал-S - серверный процессор, запуск которого мы ожидаем до конца 2021 года. Инженерные образцы пришли и успешно стартовали. Готовим анонс данного процессора, до конца 2021 года он выйдет.

Целый ряд разработчиков уже занимаются созданием серверных плат под Baikal-S, получив инженерные образцы. Первоначально - двухсокетных, затем и односокетных. Ожидаем, что скорость внедрения решений на данном процессоре будет кардинально иной, по сравнению с тем, что было с Байкал-М. Если там 1-1.5 года потребовалось до внедрения, то с "экской" мы ожидаем, что уже в 1q2022 появятся реестровые продукты(2-сокетные серверы и модели СХД).

Согласно озвученным роадмепам разработки, до конца 2022 года появится порядка 20 устройств на базе этого процессора.

С выходом "эски", мы своими чипами базово "закроем", как клиентские устройства, так и серверную часть. На 2022 год наш план выпуска процессоров - 300 тысяч штук. С ростом к 2025 году до 600 тысяч штук. Это беспрецедентно массовый выпуск (для отечественного изделия).

Предполагаю, что разработчикам ПО это интересно и важно знать, поскольку ради портирования на одну аппаратную платформу с такими объемами выпуска стоит потратить ресурсы.

Экосистема ПО: цели, планы, сервисы

Чего мы хотим от нашей программной эксосистемы?

Мы стремимся к тому, чтобы архитектура Aarch64 стала основной для всех российских разработчиков IT-систем. Чтобы функционал российских операционных системы был един, как под x86, так и под Arm. Чтобы релизы под эти архитектуры выходили одновременно. Думаю, что это достижимая цель. Безусловно мы развиваем прикладной российский софт, совместимый с Arm. А также делаем акцент на решениях в сфере безопасности - доверенная загрузка, криптопровайдеры, СЗИ и т.п.

Одна из целей - чтобы все ГИС работали на Байкалах. Рассчитываем, в частности, на новую платформу Гостех, она могла бы упростить решение данной задачи.

Хочется, чтобы во взаимодействии с интеграторами и разработчиками ОС, получились отработанные механизмы портирования ПО на Aarch64 и отработанные алгоритмы миграции на новую аппаратную платформу.

Как Baikal Electronics развивает экосистему

В теме прикладного ПО мы ожидаем результатов от разработчиков ОС, прежде всего, поскольку у них есть программы совместимости, которые позволяют нам "дотянуться" до сотен разработчиков. Для нас это наиболее удобный путь.

Мы безусловно развиваем наши сервисы поддержки разработчиков ПО. Прицельно работаем с вендорами ПО над крупными проектами решений.

Расскажу об этом чуть подробнее.

Astra - это ОС под которую уже есть несколько сотен разработчиков и программных продуктов. Этот ресурс сильно упрощает наши задачи.

Коллеги из "Базальта" делают полноценные пакеты ПО, очень удобные, например, для учреждений образования, здравоохранения. "РЕДОС" - не отстает, также мы начинаем работу с ОС ROSA.

Отдельно стоит упомянуть ОС Аврора. Пока что она у нас используется в информационных терминалах. У нас в планах также и мобильные устройства, наверняка это поможет

Коллеги из BelSoft с их JDK Liberica очень нам упрощают жизнь. Это полноценная среда исполнения и сервер приложений для Java-приложений, хороший путь для получения сразу готовых решений.

Что мы делаем сами?

Мы безусловно предоставляем полный доступ ко всей документации, предоставляем доступ к нашим SDK, более того, они у нас на GitHab. У нас есть открытый roadmap, выложенный на сайт развития SDK.

Готовы к любым предложениям, как мы могли бы лучше работать с нашим системным ПО.

Готовим доступ к "песочнице", будем предоставлять удаленный доступ к машинам на "Байкал-М", "Байкал-S", включая доступ к среде разработки. Уже и сейчас готовы это делать для Байкал-М, а с Байкал-S после его запуска. У разработчиков ПО будет возможность получить удаленный доступ к железкам.

Мы уже немалое время обеспечиваем разработчиков ПО необходимыми платами, сейчас у них находится более 100 плат на Байкал-М. И более 300 плат в составе ПК пилотируются у клиентов. Всегда готовы по запросу предоставить плату на время, а если разработчик готов зафиксировать свои обязательства по портированию, включая сроки (roadmap), то мы готовы предоставлять платы в том числе бесплатно и навсегда.

Как мы работаем с вендорами ПО под крупные проекты внедрения

Как я уже говорил, в плане наших продаж в 2022 году - около 300 тысяч процессоров. Из них более 250 тысяч находятся в воронке продаж крупных проектов. На слайде показаны логотипы клиентов, с которыми мы "прицельно" работаем.

Под каждое такое внедрение мы собираем у клиента стек текущего ПО с которым он работает, предлагаем замены импортного ПО. Если это российское ПО, пока что не портированное на Байкал, мы либо напрямую работаем с вендором ПО, либо привлекаем заказчика как "аргумент" для разработчика программного продукта. Чтобы объяснить, почему нужно двигаться в эту сторону.

Собранные типовые рабочие места мы тестируем в инфраструктуре заказчика.

Это лучшая мотивация для разработчика ПО - начать портирование на новую аппаратную платформу. Часто нам в этом помогает заказчик, а иногда и Минцифры, за что им большое спасибо.

Пример. Для внедрения в Почте России необходима 1С, собственно, не только для Почты России. Мы коммуницируем с 1С, и компания движется в нашу сторону, как раз потому, что мы готовы десятки тысяч рабочих мест оснастить в ближайшие годы. Это лучшая мотивация.

Уже сейчас нет критичных проблем в базовом ПО. В каждом классе есть, что предложить. Безусловно есть специфика каждого заказчика, какие-то особенности. Те или иные требования требуется "допиливать" совместно с соответствующим вендором.

Основные проблемы сейчас не в прикладном ПО (хотя там есть что делать, безусловно), а в ГИСах и информационных системах заказчиков, которые делались на базе продуктов Microsoft, Oracle и так далее. Здесь также необходимо помогать и интеграторам, и заказчикам с миграцией информационных систем. И ГИСы, конечно, необходимо сделать совместимыми с российскими аппаратными платформами.

Мы идем в сотни тысяч внедрений в ближайшие годы, это хорошие рынки и хорошие возможности для вендоров ПО, хорошие "точки роста". Мы готовы к диалогу, к еще более плотному взаимодействию, открыты к предложениям. Так что если по итогам выступления будут возникать итоги и мысли, мы их готовы фиксировать, агрегировать и идти навстречу. Спасибо!

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Видеозапись встречи на Youtube. Выступление Виталия Богданова - с 00:10:55.

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теги: спутниковая связь VSAT телеком

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