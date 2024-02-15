Развитие сетей: МТС в Забайкалье - модернизирована сеть в селе Домна на трассе Чита-Ингода

MForum.ru
15.02.2024,
МТС провела рефарминг - частоты были переиспользованы под LTE.
Село Домна располагается в Читинском районе Забайкальского края, в живописном месте на берегу реки Ингоды рядом с оживленной автодорогой на выезде к федеральной трассе «Байкал».
«Домна – крупное село, располагающееся недалеко от краевой столицы рядом с оживленной трассой Чита-Ингода, поэтому здесь наблюдается высокий автомобильный трафик в теплое время года, когда наступает пора отпусков и школьных каникул. Перераспределение частот и усиление LTE-сети в пригороде Читы позволяет значительно увеличить доступ к быстрому мобильному интернету, а местным жителям и туристам с комфортом пользоваться экосистемными сервисами даже в часы максимально нагрузки на сеть», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.
Фрагмент карты покрытия LTE-сети в районе села Домна с сайта МТС.
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теги: развитие сетей Забайкальский край МТС
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