Микроэлектроника: В конце 2024 года в Россию привезли партию из 1000 серверных чипов Baikal-S

MForum.ru
18.02.2025,
Они уже распроданы, рассказывает Кристина Холупова, CNews. Практически всю партию приобрела «крупная компания с госучастием» - нетрудно догадаться о ком идет речь. Следующую партию почему-то придется ожидать до конца 2025 года.
В декларации о соответствии местом производства указан г. Красногорск Московской области, но по факту процессоры производятся в Азии, знают в CNews, ссылаясь на рыночные источники.
Отвечая на вопросы CNews, кому и в каких объемах могут быть необходимые процессоры Baikal-S, нужно учитывать несколько новых факторов:
Ответ на вопрос о необходимом количестве Baikal-S усложнился после того, как запахло потенциалом отмены санкций. Оцениваю текущую потребность в них не более, чем в десятки тысяч штук. Такие объемы выпуска нетрудно обеспечить – если сохранится доступ к зарубежным контрактным производствам.
Востребованы эти процессоры могут быть, прежде всего, российскими производителями, которым нужно выполнять «балльные обязательства», чтобы попадать в реестр российской продукции Минпромторга.
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теги: российские микропроцессоры серверные микропроцессоры Baikal-S Байкал
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