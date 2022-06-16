Микроэлектроника: Baikal-S — всё

16.06.2022, MForum.ru

Вряд ли можно всерьез удивиться тому, что «Байкал Электроникс» пока что не удалось договориться о размещении заказов на производство серверных процессоров Baikal-S на контрактных производствах Тайваня. Вдобавок, не будут поставлены даже те партии процессоров, которые TSMC уже напечатала. Об этом сообщает КоммерсантЪ, ссылаясь на неназванных участников рынка.

Важнее не то, что попытки «Байкал Электроникс» как-то договориться с TSMC и, возможно, с другими производителями, ожидаемо провалились, а то, что теперь нужно решать, что делать в сложившейся ситуации. Подстегиваемые требованиями закупать отечественную продукцию, крупные предприятия были готовы приобрести продукты на основе Baikal-S, а теперь им придется искать альтернативы.

Это неприятная новость также для компаний, которые получили сэмплы Baikal-S и сделали под них свои разработки вычислительной техники. Впрочем, полученный опыт лишним не будет. Другое дело инвестиции... они потеряны, если речь не шла об устройствах, рассчитанных на возможность альтернативного использования иностранных процессоров.

Очевидная альтернатива для тех, кому сервера нужны прямо сейчас - собранные в России сервера на базе зарубежных процессоров. Но для этого требуется умение эти процессоры приобретать в товарных количествах, с чем также могут быть проблемы. Впрочем, учитывая число участников рынка, хотя бы части из них, это удастся.

А вот вопрос, стоящий перед российскими разработчиками, обостряется. То ли им стоит разрабатывать «в стол» проекты, ориентированные на современные техпроцессы. То ли продавать (или дарить) их всему мир, открывая свои разработки по схеме open source, лишь бы не терять квалификацию. То ли переходить на разработки под техпроцессы, доступные китайцам, если в Китае найдутся компании, готовые рискнуть попаданием под вторичные санкции (то же касается других стран Азии — от Сингапура и Малайзии до Вьетнама). То ли переориентироваться на техпроцессы, которыми располагают российские фабрики. Идти одновременно по всем путям — вряд ли возможный подход. Так что мы, скорее всего, увидим различные подходы к решению этой проблемы.

А какой путь считаете верным вы?

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теги: микроэлектроника "Байкал Электроникс"