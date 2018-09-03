Микроэлектроника: Старый план госзакупок провален, новый еще не принят

03.09.2018, MForum.ru

На смену прежнему правительственному плану “гарантированных закупок гражданской микроэлектроники” отечественного производства придет новый, с временным периодом 2018-2024 года. Новую редакцию подготовили в обновленном Минцифразе.

Текст нового плана пока что нигде не публиковался, поэтому степень его готовности оставляет вопросы. Достоверно известно только то, что в нем прописаны закупки МВД “электронных прав” на базе отечественного чипа. Такие чипы разработаны на Микрон.

Другие вероятные направления “гарантированных закупок” - это закупка по линии Минздрава чипованных полисов ОМС, по линиям Минобороны и МЧС - персональных электронных карт и электронных жетонов военнослужащего. Соответствующие чипы есть у Микрон и Ангстрем-Т.

Среди других возможных направлений - государственные знаки регистрации автомобиля (Микрон, Ангстрем), паспортно-визовые документы (Микрон, Ангстрем-Т), метки для маркировки ценных пород древесины (Микрон, Ангстрем-Т), чипы для платежных карт Мир.

В прежнем плане предусматривались также гарантированные закупки вычислительных устройств на базе отечественных процессоров линеек Эльбрус и Байкал.

Что из этого сохранится в новом плане и какими должны стать объемы - пока можно только гадать. Подробнее.

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теги: микроэлектроника

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