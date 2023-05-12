Электроника и ВТ: Цены на российские процессоры МЦСТ и Байкал в 2023 году выросли вдвое

12.05.2023, MForum.ru

В заметке моего коллеги Тимофея Корнева, КоммерсантЪ, это связывают с повышением спроса на них со стороны российских производителей вычислительной техники и СХД, а также из-за перевода производства процессоров российской разработки с TSMC на другие зарубежные контрактные производства.

Возникает вопрос - а откуда такие данные и выводы? Ведь компании практически ушли из медийного поля, а сайт, например, Байкал Электроникс находится, похоже, на этапе "вечная реконструкция".

КоммерсантЪ ссылается на рост розничных цен на BE-T1000 на 55% - до 8,9 тыс рублей за штуку. Это не слишком убеждает, речь может идти о старых запасах.

Повышение цен на российские процессоры, без уточнения его масштабов, подтверждают, в частности в Промобит. В "Норси-Транс" подтвердили удвоение стоимости российских процессоров. Но и это вряд ли доказательно, как правило, компании демонстрируют лишь разработки под отечественные процессоры, но о каких-то массовых партиях, которые кто-то закупил, не слышно.

В любом случае, резкий рост цен на российские процессоры негативно влияет на стоимость конечных изделий, которая в значительной мере связана со стоимостью компонентов. В ситуации, когда сохраняется доступность зарубежных процессоров, их цена выросла незначительно по сравнению со стоимостью российских, а в реестр Минпромторга можно попасть и продукции с американскими процессорами, возникает вопрос - стоит ли вообще разрабатывать и тем более производить в более-менее значительных объемах вычислительную технику и СХД на базе российских процессоров? И, по цепочке, а имеют ли экономический смысл российские процессоры по выросшей вдвое цене?

Вторая группа вопросов, которые возникают у меня после прочтения заметки в Ъ: а на чем, собственно, основана информация о переносе производства российских процессоров с TSMC на другие зарубежные контрактные предприятия? То, что такие планы существуют, не вызывает сомнений. А вот произошло ли это уже - начались ли отгрузки российских процессоров в Россию? И кто именно поднял цены - наши китайские "друзья", или так российские разработчики пытаются быстро отбить свои затраты на адаптацию разработок к новому производству?

В общем, вопросов много, а ответы еще только предстоит дать нашему рынку и регуляторам.

--

За новостями микроэлектроники и электроники удобно следить в телеграм-канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Чипы и чиплеты ВКонтакте

теги: российские процессоры микроэлектроника электроника

--