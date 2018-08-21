Дайджест микроэлектроники: Foxconn - Чжухай, выручка от продаж полупроводников продолжает расти, отечественные микропроцессоры

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Дайджест микроэлектроники: Foxconn - Чжухай, выручка от продаж полупроводников продолжает расти, отечественные микропроцессоры

21.08.2018, MForum.ru

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Foxconn развернет разработку чипов в Чжухай

Соответствующее соглашение компания Foxconn на днях подписала с правительством южнокитайского города Чжухай (Zhuhai). Новое производство займется предоставлением услуг дизайна полупроводников, а также собственными разработками чипов и других полупроводниковых приборов. В частности, предприятие должно будет осуществлять проекты, связанными с такими направлениями, как промышленный интернет, 5G, технологиями 8K и ИИ.

Китай на сегодня является крупнейшим производителем таких продуктов как смартфоны (с долей мирового рынка в 90%), здесь выпускают 65% персональных компьютеров и 67% смарт-ТВ. Вместе с тем, страна по-прежнему испытывает значительную зависимость от импорта чипов из США и других стран.

Ежегодные закупки полупроводников в Китай выросли с $200 млрд в 2013 году до $260 млрд в 2017 году. В этих условиях в Китае стараются развивать отечественную отрасль полупроводников ускоренными темпами. В Китае намерены стать мировым лидером во всех сегментах цепочки снабжения производства полупроводников к 2030 году, от материалов и расходников до дизайна и выпуска кристаллов. Источник: scmp.com.

 

Выручка от продаж полупроводниковой продукции в мире продолжает расти

Выручка от продаж попупроводниковой продукции в 2q2018 выросла на 20.5% год к году и на 6% квартал к кварталу до $117.9 млрд. Такие оценки предлагают аналитики SIA (Semiconductor Industry Association). Основной рост выручки достигнут, не столько за счет наращивания объемов выпуска и потребления продукции, сколько за счет ее подорожания, прежде всего, роста цен на чипы памяти, на которую сохраняется рост спроса.

Рост выручки от продажи полупроводников в мире

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Основной рост выручки в июне наблюдался от продаж в Китае (+30.7%), Северной и Южной Америке (+26.7%), Европе (15.9%), Японии (+14%). В остальных странах он составил в среднем +8.5% гг. Источник: ixbt.com.

Антимонопольные ведомства уже реагируют, они начали процесс изучения действий ряда крупнейших поставщиков чипов памяти на предмет ценового сговора. Впрочем, действенного влияния на рынок стоит ожидать не от административных мер отдельных государств, а в связи с развертыванием новых производств, в частности, предприятий, которые займутся выпуском кристаллов памяти. Некоторые аналитики уже говорят о том, что 2018 год будет годом пиковых цен на эту продукцию, а уже в 2019 году цены не будут расти или даже снизятся из-за возможного перепроизводства и рота конкуренции в сегменте полупроводниковой памяти.

 

Отечественные микропроцессоры. Были! Есть. Будут?

Так называется большой обзор истории и сегодняшнего дня российских процессоров, представленный 3dnews.ru.

Если о “Байкал” или “Эльбрус” слышали многие, то о таких изделиях, как КВАРК, КОМДИВ и Мультиклет этого не скажешь, как и о MALT или Leonhard.

Да, в России нет собственного производства кристаллов по современным технологическим процессам, таким, как 28 нм, 16/20 нм и 10 нм. Но на долю выручки от продаж этих изделий приходится 61% общемирового. Остальные деньги делаются на микросхемах по процессам 40/45, 65, 90 нм, а порядка 19% - на микросхемах по процессам от 0.11 мкм и выше - и это десятки миллиардов долларов.

Доходы по технологиям. Мировой рынок полупроводников

Это оставляет возможность российским производителям зарабатывать на экспорте, развиваться, выпуская конкурентоспособную продукцию. И примеры тому мы наблюдаем. Кроме того, это дает возможность выпускать, пусть и более дорогие, но отечественные образцы кристаллов, что принципиально важно для таких областей применения, как военная.

 

Белорусский "Интеграл" сможет проводить контроль самостоятельно

Испытательный центр управления качеством службы менеджмента качества “Интеграл” прошел аккредитацию на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025. Процедуру провел “Белорусский государственный центр аккредитации”. Теперь предприятие сможет проводить контроль содержания паров воды внутри корпуса микросхемы спецназначения, проводимые по методу 222-1 ОСТ 11 073.013. Ранее для проведения таких испытаний белорусскому предприятию приходилось обращаться к партнерам в России, теперь этого можно избежать. Источник: integral.by.

 

Алушта приглашает на конкурс

В рамках IV Международного Форума “Микроэлектроника 2018”, который пройдет с 1 по 6 октября 2018 года в Алуште (Крым), состоится конкурс “Фестиваль инноваций”, организованный “НИИМА “Прогресс” при участии АО “Росэлектроника”. Заявки на конкурс принимаются до 8 сентября 2018 года. В Алуште пройдет награждение победителей. Источник: idexpert.ru.

 

Ангстрем-Т сообщил об отгрузке первой партии пластин в Китай

Первая партия пластин содержит шесть наименований микросхем. Заказчик проведет тестирование опытной партии на соответствие техническим параметрам и, если все пройдет хорошо, будет запущена в производство промышленная серия пластин.

Это работы по контрактам, которые Ангстрем-Т заключила с китайской компанией Zhejiang Sirius Semiconductor Co., Ltd. Объем отгрузок в рамках контрактов может составить до 10 тысяч пластин в месяц. Ориентировочная сумма контракта - более 2 млрд рублей. Источник: Ангстрем-Т. ++

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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