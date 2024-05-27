Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - подведены промежуточные итоги рефарминга частот 2G/3G

27.05.2024, MForum.ru

МТС сообщает о модернизации сети в крупных населенных пунктах Забайкальского края. В основном речь идет о рефарминге частот 2100 МГц, которые ранее использовались слоем 3G сети. Теперь частоты этого диапазона задействованы в слое LTE 2100. По данным оператора, в местах проведения работ скорость мобильного интернета выросла на 30%.

В частности, модернизация затронула десятки BS в городах Шилка, поселках Могойтуй, Агинское, Домна, Сбега и Ксеньевка. Кроме частот 2100 МГц, была задействована и часть частот GSM. В зоне улучшения качества связи оказались города и поселки, расположенные на подъезде к федеральным трассам Р-297 «Амур», Р-258 «Байкал» и А-350 «Чита-Забайкальск – граница КНР».

«В Забайкалье туристы отправляются исследовать исторические памятники, как например, Бутинский дворец или действующие буддийские дацаны Читинский, Агинский, самую северную пустыню в мире – Чарские пески. Большой популярностью пользуются национальные парки «Чикой», «Алханай», - рассказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

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теги: развитие сетей МТС Забайкальский край рефарминг

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