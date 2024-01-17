Конспекты: Операторы "большой тройки" отчитались за последние 6 лет в "День цифровизации"

17.01.2024, MForum.ru

Сегодня в Москве прошла конференция "День цифровизации", организованная Минцифры в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Выступили представители топ-менеджмента МТС, МегаФона и ВымпелКома. Темой было - рассказать о том, что удалось сделать за последние 6 лет, как операторы справляются с вызовами последних двух лет. Совсем немного, но все же были затронуты темы и ближайших перспектив. Получилось интересно. Вашему вниманию - подробные конспекты выступлений:

🟢 Хачатур Помбухчан, генеральный директор ПАО "МегаФон", .pdf или на Яндекс диск;

🔴 Евгений Черешнев, вице-президент по стратегии и инновациям МТС, в .pdf или на Яндекс диск;

🟡 Александр Торбахов, генерального директора ПАО "ВымпелКом", в .pdf или на Яндекс диск;

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теги: конспекты МТС МегаФон Вымпелком билайн

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