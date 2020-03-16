IoT: igfox начал работать в России вместе с Energo Capital

MForum.ru
16.03.2020,
Компания Sigfox известна как оператор сетей LPWAN IoT в ряде стран. В партнерстве с совместным русско-балтийским предприятием Energo Capital компания выходит на рынок России, где будет действовать Sigfox Russia. В основе бизнеса - использование базовых станций с очень большим радиусом действия для создания так называемого покрытия 0G с планируемой зоной охвата до 85% населения, крупных промышленных центров, транспортных узлов и коридоров.
Sigfox уже работает на рынках 70 стран, на всех континентах, кроме Антарктиды. Через сети компании передается 26 млн сообщений от подключенных к ней 15,4 млн IoT устройств.
В Sigfox уверены, что проект 0G в России станет вкладом компании в исполнение федеральной программы цифровизации экономики, простимулирует создание в нашей стране цифровой экосистемы, а также позволит участникам рынка снизить затраты на развертывание IoT решений и внедрять лучшие практики.
Среднесрочные планы компании также включают создание покрытие территорий, где затруднено или невозможно развертывание наземных сетей 0G за счет использования созвездия спутников ELO nano - эту группировку спутников Sigfox разворачивает совместно с Eutelsat.
Sigfox Russia выступил эксклюзивным дистрибутором услуг Sigfox в России. Компания будет заниматься развертыванием сети, а также продажей соответствующих решений, начиная от доступа к сети и заканчивая смарт-устройствами, способными с ней работать и платформами для управления IoT-подключениями.
Источник: telecompaper.com
Еще один конкурент российским операторам "большой четверки", которые возлагают большие надежды на NB-IoT и другие технологии семейства 3GPP для заработка на рынке IoT. Впрочем, еще нужно будет посмотреть, насколько успешным будет работа этой компании на российском рынке, где за IoT и без того борются LoRA WAN, NXB (Стриж), NB-DI (Вавиот) и т.п. И где регулятор до последнего времени склонялся к поддержке развития технологий в лицензируемом спектре. Тем не менее, даже для "нишевых" технологий в нелицензируемом спектре, работа найдется - хватает и некритических объектов, которые нуждаются в IoT.
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теги: IoT SigFox LPWAN
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