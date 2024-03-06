Облачные сервисы: beeline cloud поделился успехами - рост выручки в 2023 году составил 60%

MForum.ru
06.03.2024,
Облачные услуги - одно из наиболее быстро растущих направлений бизнеса ИТ-компаний, в том числе, операторов связи, которые занимаются этой темой. ВымпелКом активно развивает облачные услуги под брендом beeline cloud и делится результатами развития в 2023 году.
Выручка beeline cloud выросла на 60% - до 2,7 млрд руб год к году. Этот рост объясняют расширением спектра услуг, а также наращиванием присутствия на рынке облачных услуг, что привело к значительному росту числа клиентов - на 21%.
Капитальные вложения составили 0.9 млрд руб., +29% гг. Выросла и прибыльность бизнеса, EBITDA, на 25% до 0,9 млрд руб.
Компания представила в 2023 году 12 новых продуктов:
Инфобез - один из наиболее востребованных сегментов. Сервисы в области инфобеза дали значительный вклад в выручку, 417 млн рублей, это результат годового роста на 40,4%.
Наиболее востребованные решения компании в этой области показали рост годовой выручки в разы:
Устойчивый рост в 1.5 раза показали IaaS-решения, в 40 (!) раз выросли SaaS решения. В эксплуатацию за год введено 189 серверных стоек, на 16% больше, чем годом ранее.
В области решений "платформа как услуга" компания запустила востребованные рынком сервисы Managed Kubernates (управления кластерами и бессерверная платформа управления контейнерами в кластере), а также платформы данных и первого сервиса DBaaS на базе Greenplum.
Компания сменила архитектуру платформы оказания услуг IaaS, что по ее данным повысило доступность облачных вычислений, позволило усилить защищенность. Были запущены 3 новых продукта в области cloud compute, а также сервис SD-WAN.
В 2023 году запущены продукты для управления почтовыми сервисами поверх платформы Communigate Pro: Cloud Mail Gate и Private Cloud Mail Gate - с их помощью можно безопасно управлять почтовыми сервисами в облаке.
Полностью российская платформа виртуализации BeeCloud Stack позволяет предоставлять услуги по модели частного, гибридного или публичного сервиса, управляя ими в рамках единого интерфейса. Для миграции в облако создан сервис MIND Migrate, позволяющий переехать как с другого облака, так и on-premise.
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теги: облачные услуги beeline cloud билайн Вымпелком
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