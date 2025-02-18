ИТ и образование: Beeline cloud расширяет возможности образовательные возможности в сфере облачных технологий

18.02.2025, MForum.ru

Академия вАЙТИ, образовательная платформа beeline cloud, продолжает развиваться, предоставляя доступ к современным курсам в области облачных технологий. За 2 года проект объединил тысячи участников.

С момента запуска Академия вАЙТИ зарегистрировала 8.5 тысяч слушателей. Образование обеспечивают 25 спикеров, часть которых – сотрудники beeline cloud. Доступно 7 курсов, охватывающих ключевые направления, облачных технологий, включая DevOps, безопасность, управление данными и виртуализацию. Учебные программы построены вокруг 14 ключевых облачных сервисов beeline cloud.

В 2024 году Академия запустила 4 новых курса, которые привлекли более 3.7 тысяч студентов. Программы обучения включают доступ к лабораториям, которые позволяют участникам отрабатывать полученные знания на реальных кейсах.

В ближайшие 2 года Академия вАЙТИ планирует расширение образовательных возможностей. Планируется запуск новых курсов, которые позволят участникам глубже погружаться в работу с продуктами beeline cloud. Разрабатывается собственная программа сертификации – она должна помочь специалистам подтвердить свою квалификацию, повысив конкурентоспособность на рынке. Кроме того, планируется оптимизация сайта и маркетинговая поддержка привлечения новой аудитории.

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теги: Билайн Вымпелком курсы айти образование

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