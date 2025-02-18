ИТ и образование: Beeline cloud расширяет возможности образовательные возможности в сфере облачных технологий

MForum.ru
18.02.2025,
Академия вАЙТИ, образовательная платформа beeline cloud, продолжает развиваться, предоставляя доступ к современным курсам в области облачных технологий. За 2 года проект объединил тысячи участников.
С момента запуска Академия вАЙТИ зарегистрировала 8.5 тысяч слушателей. Образование обеспечивают 25 спикеров, часть которых – сотрудники beeline cloud. Доступно 7 курсов, охватывающих ключевые направления, облачных технологий, включая DevOps, безопасность, управление данными и виртуализацию. Учебные программы построены вокруг 14 ключевых облачных сервисов beeline cloud.
В 2024 году Академия запустила 4 новых курса, которые привлекли более 3.7 тысяч студентов. Программы обучения включают доступ к лабораториям, которые позволяют участникам отрабатывать полученные знания на реальных кейсах.
В ближайшие 2 года Академия вАЙТИ планирует расширение образовательных возможностей. Планируется запуск новых курсов, которые позволят участникам глубже погружаться в работу с продуктами beeline cloud. Разрабатывается собственная программа сертификации – она должна помочь специалистам подтвердить свою квалификацию, повысив конкурентоспособность на рынке. Кроме того, планируется оптимизация сайта и маркетинговая поддержка привлечения новой аудитории.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Билайн Вымпелком курсы айти образование
--
Публикации по теме:
09.09. [Новости компаний] Образование. Конкурсы: МТС открыла прием заявок на участие в ИТ-чемпионате с призовым фондом 10 млн руб / MForum.ru
14.08. [Новости компаний] ИТ и образование: ВымпелКом в лице beeline cloud запустил Академию «вАЙТИ» / MForum.ru
02.07. [Новости компаний] ИТ и образование: Изучаем облака - beeline cloud запустил бесплатный углубленный курс по кибербезопасности Deep Security / MForum.ru
28.06. [Новости компаний] ИТ и образование: Изучаем облака - beeline cloud запустил курс Base cloudfort / MForum.ru
11.08. [Новости компаний] Образование: ВымпелКом предлагает актуальные и бесплатные онлайн-курсы для IT-специалистов - от DevOps к Kubernеtes / MForum.ru
18.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об Oppo Find X8 Mini / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V50 дебютирует с аккумулятором емкостью 6000 мАч и знакомыми характеристиками / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Lava Prowatch X с AMOLED-экраном, рейтингом IP68 и 10 днями автономности / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V70 Max дебютирует с АКБ 6000 мАч и 6,9-дюймовым экраном / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: Tecno раскрыла героев своей презентации на MWC / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: Oppo Find N5 показали на тизерах / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Realme GT 7 Pro Racing Edition представлен официально / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о чипсетах Honor 400, 400 Pro и GT Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты чипсет, оперативная память и версия Android vivo V50e / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о iQOO Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A06 5G готовится к анонсу / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: HMD Aura² представлен официально / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 могут получить АКБ Silicon-Carbon ёмкостью до 7000 мАч / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Motorola Razr Ultra 2025 (Razr+ 2025) замечен на рендерах / MForum.ru
10.02. [Новинки] Слухи: Готовится анонс iPhone SE 4-го поколения / MFroum.ru
10.02. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 4 Pro будет построена на чипсете Snapdragon 8s Elite / MForum.ru
07.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Google Pixel 9a в США и Европе / MForum.ru
07.02. [Новинки] Слухи: Официально раскрыты основные характеристики и дата анонса Realme P3 Pro / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 13R получит сдвоенную камеру. Но это не точно / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mix Flip 2 получит АКБ емкостью 5100 мАч / MForum.ru