Образование: ВымпелКом предлагает актуальные и бесплатные онлайн-курсы для IT-специалистов - от DevOps к Kubernates

11.08.2023, MForum.ru

Первым в серии курсов станет Base Cloud Devops - основы и практики DevOps разработки в облаке и Kubernates - популярное открытое ПО для оркестровки контейнеризированных приложений.

Курс состоит из 10 видеоуроков, каждый от 10 до 30 минут. Заявленный "элементарный" уровень обещает доступность материала, как для начинающих айтишников, так и для системных администраторов и разработчиков, которые хотят систематизировать свои знания.

Кроме теории, курс включает описания кейсов из реальной практики.

На время прохождения курса (на 1 месяц) юрлица могут запросить тестовый доступ к Cloud Manages Kubernates - сервису для развертывания контейнеров и работы с микросервисами любой конфигурации на базе Kubernates.

пресс-релиз

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теги: образование айти IT Kubernates DevOps ВымпелКом билайн

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