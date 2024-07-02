ИТ и образование: Изучаем облака - beeline cloud запустил бесплатный углубленный курс по кибербезопасности Deep Security

02.07.2024, MForum.ru

Как сообщает ВымпелКом, beeline cloud запустил новый бесплатный курс по Deep Security - обучение в области инфобеза. В составе курса - основы криптографии, защита сети, приложений и пользователей.

Всего в курсе 16 уроков и 10 демо. Обучаемые могут изучить актуальные и востребованные вопросы информационной безопасности, включая тему защиты от DDoS. Преподаватели - эксперты ведущих компаний, включая Александра Сухарева и Александра Митусова из beeline cloud, специалистов из С-Терра, Positive Technologies и Phishman.

Кому адресован курс?

ИТ-администраторам, ИТ-инженерам, начинающим специалистам по ИБ.

Программа курса:

Раздел 1 Основы криптографии: защита информации, инфраструктура открытых ключей PKI, знакомство с TLS.

Раздел 2 Защита сети: кластерные решения, политики безопасности, системы анализа сетевого трафика, защита от DDoS.

Раздел 3 Защита приложений: базовые сценарии атак, знакомство с WAF.

Раздел 4 Защита пользователей: управление мобильными устройствами, оценка и формирование киберкультуры.

Подробности и регистрация - по ссылке.

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теги: образование айти IT ИТ Билайн ВымпелКом

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