ИТ и образование: Изучаем облака - beeline cloud запустил бесплатный углубленный курс по кибербезопасности Deep Security

MForum.ru
02.07.2024,
Как сообщает ВымпелКом, beeline cloud запустил новый бесплатный курс по Deep Security - обучение в области инфобеза. В составе курса - основы криптографии, защита сети, приложений и пользователей.
Всего в курсе 16 уроков и 10 демо. Обучаемые могут изучить актуальные и востребованные вопросы информационной безопасности, включая тему защиты от DDoS. Преподаватели - эксперты ведущих компаний, включая Александра Сухарева и Александра Митусова из beeline cloud, специалистов из С-Терра, Positive Technologies и Phishman.
Кому адресован курс?
ИТ-администраторам, ИТ-инженерам, начинающим специалистам по ИБ.
Программа курса:
Подробности и регистрация - по ссылке.
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теги: образование айти IT ИТ Билайн ВымпелКом
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