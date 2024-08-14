ИТ и бразование: ВымпелКом в лице beeline cloud запустил Академию «вАЙТИ»

14.08.2024, MForum.ru

Нейминг меня смущает, а вот идея академии – хорошая, правильная, подготовка специалистов в области ИТ, облачных технологий и инофбеза – такие специалисты сейчас востребованы на рынке. В рамках Академии предложены курсы по DevOps и Kubernates, управлению данными, кибербезопасности и другим актуальным трекам индустрии ИТ.

Компания делает акцент на практической направленности – на реальных задачах и кейсах, применении полученных знаний на практике.

«Уже более 8 тысяч человек обучились по различным программам подготовки и количество регистраций на курсы продолжает расти», – отметила директор по маркетингу beeline cloud Юлия Гусарова.

Адрес Академии: cloud.beeline.ru/academy-vaiti/

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теги: ВымпелКом Билайн beeline cloud ИТ и образование айти

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