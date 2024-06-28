ИТ и образование: Изучаем облака - beeline cloud запустил курс Base cloudfort

MForum.ru
28.06.2024,
ВымпелКом представляет новый образовательный курс (бесплатный), предназначенный для желающих изучить основы ускорения и защиты веб-сайтов, работы CDN, надежного хранения контента и онлайн-трансляций.
В составе курса - 8 уроков от экспертов с опытом, включающие теорию и практические примеры. Участникам курса обещан бесплатный доступ к продукту cloudfort, который позволяет создавать так называемые S3-хранилища, ускорять веб-ресурсы и защищать их от кибератак.
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теги: образование айти IT ИТ Билайн ВымпелКом
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