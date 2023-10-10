Облачные сервисы: МТС помог оцифровать товары РусАгроМаркету с использованием облака CloudMTS

MForum.ru

Облачные сервисы: МТС помог оцифровать товары РусАгроМаркету с использованием облака CloudMTS

10.10.2023, MForum.ru

Холдинг РусАгроМаркет развернул систему управления своим новосибирским оптово-распределительным центром ОРЦ в облаке CloudMTS. Это позволило компании сэкономить средства на строительство собственной вычислительной инфраструктуры, ускорило развертывание системы. Компания перенесла в виртуальную инфраструктуру провайдера сведения более чем 1000 товаров, находящихся на ее складах.

 

 

РусАгроМаркет создает сеть оптово-распределительных центров сельхозпродукции. Это должно помочь с модернизацией логистики и с формированием новых каналов сбыта продукции. Первый ОРЦ компании открыли в 2021 году в Новосибирске, с тех пор на его основе запущены распределительные центры крупнейших федеральных продуктовых сетей, работающих в регионе, склад временного хранения и оптовый рынок.

Для упрощения работы с товарами, все они занесены в WMS - систему управления складом, которая была развернута в виртуальной инфраструктуре CloudMTS.

В 2022 году на базе инфраструктуры CloudMTS был запущен B2B маркетплейс "Русагро.маркет", позволяющий делать оптовые заказы продуктов питания для дальнейшей перепродажи. Он работает на базе логистической инфраструктуры РусАгроМаркет в Сибирском федеральном округе. Этой площадкой пользуется более 150 компаний.

Для обеспечения связи главного офиса РусАгроМаркета в Москве с ОРЦ в Новосибирске CloudMTS установил на инфраструктуре холдинга программно-аппаратный комплекст SD-WAN, который позволил компании избежать разрывов связи.

За безотказность работы отвечает настройка бэкапов в облаке CloudMTS, что гарантирует возможность восстановления IT-систем в облаке.

Использование облака позволяет масштабировать системы без дополнительных инвестиций, что позволяет поддерживать соответствие мощности виртуальной IT-системы реальным текущим потребностям предприятия.

--

Новости телекома и IT: телеграм-канале abloud62. Региональные и зарубежные новости: abloudRealTime, резервная площадка для моих текстов по телекому и IT Бойко про телеком ВКонтакте

теги: облачные сервисы МТС CloudMTS

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

11.09. [Новости компаний] Облачные сервисы: Российский ритейл распробовал облачные сервисы / MForum.ru

05.09. [Новости компаний] Облачные сервисы: МТС обеспечила облачное хранение данных fin-tech стартапу "Самозанятые" / MForum.ru

30.08. [Новости компаний] Облачные услуги: CloudMTS предлагает защиту от DDoS на базе партнерской платформы Qrator Labs / MForum.ru

17.08. [Новости компаний] Облачные услуги: Бизнес beeline cloud отчитался за полугодие - движется ракетой / MForum.ru

12.07. [Новости компаний] Облачные сервисы: Соцсеть VMIRE перешла на инфраструктуру beeline cloud / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 12 ms, lookup=0 ms, find=12 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

10.10. [Новинки] Анонсы: OPPO A2x – 90 Гц дисплей, Dimensity 6020 и 256 Гб памяти / MForum.ru

10.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Play 50 Plus с чипсетом Dimensity 6020 и 50 Мп камерой / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: Компактный смартфон Sharp Sense8 представлен в Японии / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A9 и Galaxy Tab A9+ со стартовой ценой 12 999 рупий представлены в Индии / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Pad Go с 11,35-дюймовым дисплеем / MForum.ru

06.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V29 Pro с портретной камерой / MForum.ru

05.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Pad Go / MForum.ru

05.10. [Новинки] Анонсы: Lava O1 – новый бюджетный смартфон для рынка Индии / MForum.ru

04.10. [Новинки] Анонсы: Galaxy Buds FE — самые доступные беспроводные наушники от Samsung / MForum.ru

04.10. [Новинки] Анонсы: Представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+ / MForum.ru

04.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S23 FE с 50 Мп камерой / MForum.ru

03.10. [Новинки] Слухи: Google Pixel 8 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru

03.10. [Новинки] Слухи: Видео распаковки Google Pixel 8 появилось в сети / MForum.ru

02.10. [Новинки] Анонсы: Nokia HHRA501x и Nokia IS540.1 – прочные телефоны для индустриального применения / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 6, Smart Band 8, Smart Band 8 Active представлены в Чили / MForum.ru

28.09. [Новинки] Анонсы: Представлены наушники Meizu LP41 / MForum.ru

27.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Watch 2 Pro и объявлено о глобальном релизе Smart Band 8 / MForum.ru

27.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13T и 13T Pro представлены официально / MForum.ru

26.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A05 и Galaxy A05s представлены официально / MForum.ru

26.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab S9 FE / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: