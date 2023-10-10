Облачные сервисы: МТС помог оцифровать товары РусАгроМаркету с использованием облака CloudMTS

10.10.2023, MForum.ru

Холдинг РусАгроМаркет развернул систему управления своим новосибирским оптово-распределительным центром ОРЦ в облаке CloudMTS. Это позволило компании сэкономить средства на строительство собственной вычислительной инфраструктуры, ускорило развертывание системы. Компания перенесла в виртуальную инфраструктуру провайдера сведения более чем 1000 товаров, находящихся на ее складах.

РусАгроМаркет создает сеть оптово-распределительных центров сельхозпродукции. Это должно помочь с модернизацией логистики и с формированием новых каналов сбыта продукции. Первый ОРЦ компании открыли в 2021 году в Новосибирске, с тех пор на его основе запущены распределительные центры крупнейших федеральных продуктовых сетей, работающих в регионе, склад временного хранения и оптовый рынок.

Для упрощения работы с товарами, все они занесены в WMS - систему управления складом, которая была развернута в виртуальной инфраструктуре CloudMTS.

В 2022 году на базе инфраструктуры CloudMTS был запущен B2B маркетплейс "Русагро.маркет", позволяющий делать оптовые заказы продуктов питания для дальнейшей перепродажи. Он работает на базе логистической инфраструктуры РусАгроМаркет в Сибирском федеральном округе. Этой площадкой пользуется более 150 компаний.

Для обеспечения связи главного офиса РусАгроМаркета в Москве с ОРЦ в Новосибирске CloudMTS установил на инфраструктуре холдинга программно-аппаратный комплекст SD-WAN, который позволил компании избежать разрывов связи.

За безотказность работы отвечает настройка бэкапов в облаке CloudMTS, что гарантирует возможность восстановления IT-систем в облаке.

Использование облака позволяет масштабировать системы без дополнительных инвестиций, что позволяет поддерживать соответствие мощности виртуальной IT-системы реальным текущим потребностям предприятия.

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теги: облачные сервисы МТС CloudMTS

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