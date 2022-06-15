B2B. IoT: IoT: Россети Ленэнерго потестит решение IoT "МегаФон"

MForum.ru
15.06.2022,
МегаФон и Россети Ленэнерго в рамках ПМЭФ подписали соглашение в рамках которого питерские энергетики проведут тестирование возможностей IoT решения "МегаФон.
«С Ленэнерго нас связывает давнее сотрудничество в области услуг мобильной и фиксированной связи. Мы видим, что партнеры активно внедряют цифровые решения в свои процессы, и готовы предложить актуальные продукты, направленные на качественные коммуникации с клиентами, защиту от киберугроз и решение других задач. Сервисы МегаФона созданы на базе российского ПО и сертифицированы по самым высоким стандартам, что гарантирует качественную работу даже в меняющихся условиях», - отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.
IoT решения на базе сетей сотовой связи отличает более высокая защищенность, чем при использовании каких-то автономных решений, например, на базе LoRA WAN. Для таких компаний, как те, что входят в энергетический сектор, пользоваться услугами операторов сотовой связи для внедрения решений, основанных на IoT, вполне разумно.
Можно наблюдать, как с каждым годом растет число таких клиентов у компаний большой четверки.
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теги: МегаФон голосовой помощник голосовой ассистент
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