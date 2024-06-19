eSIM: МегаФон: Количество абонентов, выбирающих eSIM за год выросло более, чем на 80%

MForum.ru

eSIM: МегаФон: Количество абонентов, выбирающих eSIM за год выросло более, чем на 80%

19.06.2024, MForum.ru

Аналитики МегаФона делятся выводами по итогам проведенного исследования обезличенных данных абонентов за первые 5 месяцев 2024 года.

 

 

Число абонентов, использующих eSIM в смартфонах на конец мая 2024 года выросло на 81% год к году. Более 98% владельцев eSIM используют ее как основную. Чаще всего eSIM можно встретить у пользователей смартфонов iPhone (наиболее часто - у пользователей iPhone 11), за ними идут пользователи Samsung и Xiaomi.

В среднем у пользователей смартфона с eSIM за год выросло потребление трафика, но не так уж значительно, если сравнивать с прошлыми периодами - всего на 11% год к году. Более интенсивно рос трафик просмотра веб-страниц в браузерах, на 28%, и трафик мессенджеров - на 23%. Также абоненты с eSIM стали чаще использовать соцсети (+16%). А вот потребление видео и музыки почти не поменялось, рост в среднем на уровне 2%.

Интересно, что потребление голосового трафика у абонентов с обычными SIM-картами на 25% больше, чем у пользователей eSIM - это не удивляет, поскольку иллюстрирует тренд на перетекание голосового трафика в мессенджеры, а пользователи eSIM, как правило, очень хорошо следуют трендам на переход к использованию новых технологий.

Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами по использованию eSIM, как и Краснодар, и Самара. Ростов-на-Дону в 2024 году обогнал по этому показателю Екатеринбург.

По данным МегаФона, более 80% продаваемых устройств, поддерживающих eSIM - это смартфоны.

«Мы видим устойчивый рост спроса на eSIM, поскольку на рынке появляется все больше устройств с поддержкой этой технологии. Это один из основных факторов, повышающих интерес к eSIM. Кроме того, eSIM позволяет установить на устройство дополнительно к обычной SIM-карте еще одну, цифровую, и пользоваться двумя телефонными номерами на одном устройстве. Это может понадобиться, например, в ситуации, когда человеку необходим временный номер», – говорит директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов.

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Росту спроса на eSIM способствует ряд факторов. В России это, прежде всего, то, что наконец стало возможным купить профиль eSIM и без посещения салона - простым этот процесс не назовешь, но все же это шаг вперед. Во вторых, появляется все больше зарубежных устройств eSIM-only, не имеющих в своем составе модуля, куда можно было бы вставить обычную SIM-карту того или иного форм-фактора. Такой подход характерен для носимых устройств, например, часов и IoT-устройств. Это позволяет производителям сэкономить, поэтому можно ожидать, что постепенно таких устройств будет становиться больше.

С июля 2022 по июль 2023 в России подключено около 1 млн eSIM. Всего с 2019 года по июль 2023 года операторы подключили в РФ около 3 млн абонентов по eSIM. Это не очень много, но, как видим, темпы прироста растут.

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теги: МегаФон eSIM статистика тренды

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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