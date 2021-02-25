eSIM: В 2020 году популярность смартфонов с eSIM выросла втрое

25.02.2021, MForum.ru

В Билайн провели анализ динамики продаж смартфонов с eSIM и с 5G. В декабре отмечен существенный рост спроса на такие аппараты, причем более всего этими моделями интересовались те, кто покупал их через интернет-магазин. Что вполне ожидаемо.

В целом в декабре 2020 года продажи смартфонов с eSIM выросли в 3,8 раза год к году, а за весь 2020 год продажи выросли в 3 раза. В интернет-канале в декабре продажи таких аппаратов выросли в 6.5 раз, в 4q2020 - в 12 раз, год к году. Факторов успеха несколько - органичный рост интереса к eSIM, расширение географии пилотного проекта реализации eSIM, увеличение выбора моделей смартфонов с eSIM, развитие онлайн-канала, предпринимаемое Билайн.

В декабре 2020 также выросли продажи аппаратов с поддержкой 5G. В ассортименте эти модели появились лишь в начале 4q2020. Пик их продаж также пришелся на декабрь: 60% проданных в 2020 году смартфонов с поддержкой 5G были куплены в последний месяц года, каждый второй - через интернет-магазин.

Любопытны "гендерные различия" в профилях пользователей смартфонов с eSIM и 5G. Смартфоны с 5G предпочитают женщины - 2/3 этих смартфонов в 10 крупных городах зарегистрированы на женщин и 1/3 - на мужчин. Средний возраст пользователей - 30-35 лет.

Смартфоны с eSIM чаще используют мужчины, 61%. В Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре смартфонами с eSIM чаще пользуются клиенты в возрасте 30-35 лет, в Казани, Ставрополе и Ростове-на-Дону - те, кому 18-25 лет.

Чаще всего смартфоны с поддержкой eSIM и 5G покупали в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Самыми популярными смартфонами с поддержкой 5G стали iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Pro, самыми популярными с поддержкой eSIM были iPhone 11 и iPhone 12 Pro Max.

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